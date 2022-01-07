Диетологи назвали три причины ожирения

07 января 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

У россиян не хватает денег на абонементы в спортзал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ожирение вызывают малоподвижный образ жизни, большое количество углеводов и популярное ныне веяние — бодипозитив. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщили диетолог Анжелика Дюваль и врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Главная причина ожирения — это малая подвижность. Сейчас очень много техники, которая разгружает нас чисто физически, а абонементы в спортивные залы дорогие. Нереальная стоимость абонементов сокращает количество клиентов спортзалов. Люди и хотели бы повысить свою физическую активность, но не вписываются в финансовые рамки. Мы можем дойти до одного огурца в день, но если мы при этом не повышаем свою физическую активность, мало того, что идет набор веса, но и происходят застои в организме. За счет движения и кровеносная система лучше работает, и лимфатическая, которая освобождает нас от всяких токсинов», — сказала Анжелика Дюваль. Второй причиной набора веса диетолог назвала большое количество углеводов в пище. «Если мы зайдем в любой магазин, мы увидим, что углеводов больше всего. Это почти 80% всего товара, который представлен. Мы едим макароны, потом бутерброды, потом конфеты. Продукты вроде разные, но по факту это все углеводы, которые чрезмерно поступают в наш организм. Отрабатывать их мы не успеваем за счет сниженной активности, отсюда копится вес», — отметила Дюваль. По ее словам, в большей степени к ожирению приводят сладкие газированные напитки и соки. «Это жидкий сахар. То, что не делает нас сытыми, но несет множество лишних калорий», — объяснила специалист. Алексей Калинчев считает, что проблема ожирения остро стоит не только в России. «Ожирение помолодело. К сожалению, во всем мире эту тему не любят поднимать. А бодипозитив, который во всем мире набирает обороты, — это, по сути, реклама ожирения. С бодипозитивом никто бороться не хочет. У нас, как и во всем мире, у 60% населения лишний вес, у 20% — ожирение», — добавил эндокринолог. Ранее диетолог, эндокринолог Антон Поляков заявлял о вреде дешевой пищи. По его словам, она, как правило, вызывает перегрузку углеводами, что приводит к нарушению микробного баланса кишечника, проблемам с ЖКТ, лишнему весу, ожирению, сахарному диабету или преддиабетическому состоянию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ожирение вызывают малоподвижный образ жизни, большое количество углеводов и популярное ныне веяние — бодипозитив. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщили диетолог Анжелика Дюваль и врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Главная причина ожирения — это малая подвижность. Сейчас очень много техники, которая разгружает нас чисто физически, а абонементы в спортивные залы дорогие. Нереальная стоимость абонементов сокращает количество клиентов спортзалов. Люди и хотели бы повысить свою физическую активность, но не вписываются в финансовые рамки. Мы можем дойти до одного огурца в день, но если мы при этом не повышаем свою физическую активность, мало того, что идет набор веса, но и происходят застои в организме. За счет движения и кровеносная система лучше работает, и лимфатическая, которая освобождает нас от всяких токсинов», — сказала Анжелика Дюваль. Второй причиной набора веса диетолог назвала большое количество углеводов в пище. «Если мы зайдем в любой магазин, мы увидим, что углеводов больше всего. Это почти 80% всего товара, который представлен. Мы едим макароны, потом бутерброды, потом конфеты. Продукты вроде разные, но по факту это все углеводы, которые чрезмерно поступают в наш организм. Отрабатывать их мы не успеваем за счет сниженной активности, отсюда копится вес», — отметила Дюваль. По ее словам, в большей степени к ожирению приводят сладкие газированные напитки и соки. «Это жидкий сахар. То, что не делает нас сытыми, но несет множество лишних калорий», — объяснила специалист. Алексей Калинчев считает, что проблема ожирения остро стоит не только в России. «Ожирение помолодело. К сожалению, во всем мире эту тему не любят поднимать. А бодипозитив, который во всем мире набирает обороты, — это, по сути, реклама ожирения. С бодипозитивом никто бороться не хочет. У нас, как и во всем мире, у 60% населения лишний вес, у 20% — ожирение», — добавил эндокринолог. Ранее диетолог, эндокринолог Антон Поляков заявлял о вреде дешевой пищи. По его словам, она, как правило, вызывает перегрузку углеводами, что приводит к нарушению микробного баланса кишечника, проблемам с ЖКТ, лишнему весу, ожирению, сахарному диабету или преддиабетическому состоянию.