Москалькова назвала топ проблем россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила более 55 тысяч обращений за 2021 год. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, среди наиболее распространенных тем жалоб: защита прав в уголовном процессе и трудовые права.
«За 2021 год к Москальковой поступило 55 015 обращений. Было оказано содействие в восстановлении прав более 1,5 тысячи граждан. В их числе 91 человек с неблагоприятной экологической обстановкой и жильцы 8 жилых домов, в которых произведен текущий и капитальный ремонт», — сообщает пресс-служба омбудсмена.
Помимо этого удалось оказать помощь в восстановлении нарушенных прав 636 гражданам в уголовном процессе. При поддержке ФСИН России, органов прокуратуры и правозащитных организаций оказано содействие в защите прав 1,1 тысячи осужденным.
В 2021 году президент России Владимир Путин провел встречу с Москальковой, где она предоставила ему отчет об основных итогах своей деятельности с момента назначения в 2016 году. Также она доложила президенту о появлении новых задач в медобслуживании и образовании.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила более 55 тысяч обращений за 2021 год. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, среди наиболее распространенных тем жалоб: защита прав в уголовном процессе и трудовые права. «За 2021 год к Москальковой поступило 55 015 обращений. Было оказано содействие в восстановлении прав более 1,5 тысячи граждан. В их числе 91 человек с неблагоприятной экологической обстановкой и жильцы 8 жилых домов, в которых произведен текущий и капитальный ремонт», — сообщает пресс-служба омбудсмена. Помимо этого удалось оказать помощь в восстановлении нарушенных прав 636 гражданам в уголовном процессе. При поддержке ФСИН России, органов прокуратуры и правозащитных организаций оказано содействие в защите прав 1,1 тысячи осужденным. В 2021 году президент России Владимир Путин провел встречу с Москальковой, где она предоставила ему отчет об основных итогах своей деятельности с момента назначения в 2016 году. Также она доложила президенту о появлении новых задач в медобслуживании и образовании.