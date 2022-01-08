Москалькова назвала топ проблем россиян

Татьяна Москалькова получила более 55 тысяч обращений за 2021 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила более 55 тысяч обращений за 2021 год. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, среди наиболее распространенных тем жалоб: защита прав в уголовном процессе и трудовые права.

«За 2021 год к Москальковой поступило 55 015 обращений. Было оказано содействие в восстановлении прав более 1,5 тысячи граждан. В их числе 91 человек с неблагоприятной экологической обстановкой и жильцы 8 жилых домов, в которых произведен текущий и капитальный ремонт», — сообщает пресс-служба омбудсмена.

Помимо этого удалось оказать помощь в восстановлении нарушенных прав 636 гражданам в уголовном процессе. При поддержке ФСИН России, органов прокуратуры и правозащитных организаций оказано содействие в защите прав 1,1 тысячи осужденным.

В 2021 году президент России Владимир Путин провел встречу с Москальковой, где она предоставила ему отчет об основных итогах своей деятельности с момента назначения в 2016 году. Также она доложила президенту о появлении новых задач в медобслуживании и образовании.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам