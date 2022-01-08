Зеленский попросил США о санкциях против «Северного потока — 2»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, инаугурация, зеленский владимир
Владимир Зеленский попросил друзей в Сенате США поддержать санкции против «Северного потока — 2» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов США поддержать санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом Зеленский сообщил в своем twitter-аккаунте.

«Спасибо сенаторам Теду Крузу и Чаку Шумеру за согласие поставить на голосование вопрос остановки газопровода. Украина просит всех своих друзей в сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», — написал Зеленский.

Ранее в администрации президента США выступили против новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Американское издание Politico сообщает, что демократы в сенате США также не поддерживают идею Круза и Шумера о новых санкциях против российского газопровода, пишет RT. При этом 60% жителей Германии поддерживают запуск «Северного потока — 2», пишет деловое издание «Взгляд».

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов США поддержать санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом Зеленский сообщил в своем twitter-аккаунте. «Спасибо сенаторам Теду Крузу и Чаку Шумеру за согласие поставить на голосование вопрос остановки газопровода. Украина просит всех своих друзей в сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», — написал Зеленский. Ранее в администрации президента США выступили против новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Американское издание Politico сообщает, что демократы в сенате США также не поддерживают идею Круза и Шумера о новых санкциях против российского газопровода, пишет RT. При этом 60% жителей Германии поддерживают запуск «Северного потока — 2», пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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