Зеленский попросил США о санкциях против «Северного потока — 2»

Владимир Зеленский попросил друзей в Сенате США поддержать санкции против «Северного потока — 2» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов США поддержать санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом Зеленский сообщил в своем twitter-аккаунте.

«Спасибо сенаторам Теду Крузу и Чаку Шумеру за согласие поставить на голосование вопрос остановки газопровода. Украина просит всех своих друзей в сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», — написал Зеленский.

Ранее в администрации президента США выступили против новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Американское издание Politico сообщает, что демократы в сенате США также не поддерживают идею Круза и Шумера о новых санкциях против российского газопровода, пишет RT. При этом 60% жителей Германии поддерживают запуск «Северного потока — 2», пишет деловое издание «Взгляд».