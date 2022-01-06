Госдеп выступил против новых санкций по «Северному потоку — 2»

07 января 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

США выступает против газопровода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация США выступает против новых санкций по газопроводу «Северный поток — 2», которые до середины января собирается обсудить сенат. Об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс. «Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведен, только подорвет единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы», — заявил Прайс. Он отметил, что предложенные санкции «не являются подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины». Прайм также добавил, что администрация США выступает против газопровода. Кроме того, он подчеркнул необходимость «сдерживания России». Ранее издание Politico сообщало, что демократы США против строительства газопровода «Северный поток — 2», но откажутся от введения санкций из-за позиции американского президента Джо Байдена. Для одобрения законопроекта понадобится 60 голосов. В случае принятия инициативы санкции введут в течение 15 дней. Голосование может пройти 14 января, сообщает RT. Если Байден введет санкции в отношении РФ, то у него больше не будет экономических и политических рычагов давления на РФ, поэтому он не планирует этого делать, считает член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Администрация США выступает против новых санкций по газопроводу «Северный поток — 2», которые до середины января собирается обсудить сенат. Об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс. «Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведен, только подорвет единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы», — заявил Прайс. Он отметил, что предложенные санкции «не являются подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины». Прайм также добавил, что администрация США выступает против газопровода. Кроме того, он подчеркнул необходимость «сдерживания России». Ранее издание Politico сообщало, что демократы США против строительства газопровода «Северный поток — 2», но откажутся от введения санкций из-за позиции американского президента Джо Байдена. Для одобрения законопроекта понадобится 60 голосов. В случае принятия инициативы санкции введут в течение 15 дней. Голосование может пройти 14 января, сообщает RT. Если Байден введет санкции в отношении РФ, то у него больше не будет экономических и политических рычагов давления на РФ, поэтому он не планирует этого делать, считает член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.