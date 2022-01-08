Украина уничтожит почти 600 тысяч доз вакцины AztraZeneca

Украина уничтожит дозы вакцины AztraZeneca с истекшим сроком годности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Украина утилизирует около 600 тысяч непригодных для использования доз вакцины AztraZeneca, полученных в виде гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

«По состоянию на 5 января 561 729 доз вакцины AztraZeneca, полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по утилизации. Срок годности этих вакцин истек», — передает ТАСС сообщение Минздрава Украины.

В ведомстве также сообщили, что были утилизированы 34 тысячи доз вакцины Pfizer. Причина уничтожения в нарушении холодовой цепи. В 2021 году Украина бесплатно получила более 3,6 млн доз вакцин против коронавируса.

Ранее Украина отказалась от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Власти страны также не пускают на Украину людей, которые привиты российской вакциной.

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