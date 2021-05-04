Украина отказалась от российской вакцины от коронавируса

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Вакцинация в поликлинике ЦГКБ №3. Екатеринбург, поликлиника, укол, прививка, медицина, больница, вакцинация, медик, вакцина от коронавируса, прививочная компания
При этом, судя по данным местных СМИ, вакцинный туризм из Украины в РФ набирает обороты Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Украина решила отказаться от российской вакцины от коронавируса «Спутник V». С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Моя позиция принципиальная и неизменная: „Спутника“ в Украине не будет», — написал Степанов на своей странице в Facebook. Он обосновывает свое решение тем, что Россия дискредитирует другие вакцины.

Степанов приводит обновленный отчет Европейской службы внешних связей. «В нем говорится о том, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации. С начала 2021 к базе данных добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации», — уточняет украинский министр.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что граждане Украины едут прививаться от коронавируса в Россию. Они могут пересечь границу, если у них здесь есть родственники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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