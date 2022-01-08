В Госдуме предложили пять шагов для увеличения темпов вакцинации

Мировое признание российских вакцин увеличит уровень вакцинации в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Граждан, которые сомневаются в вакцинации против коронавируса, следует убедить путем допуска иностранных вакцин в РФ, признания российских препаратов на мировом уровне, публичным прививанием знаменитых россиян. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов.

«Как ни странно, надо допустить в страну иностранные вакцины. За деньги. И тогда получится, что мы разобьем аргументы „на нас наживаются олигархи“, и покажем, что государство заботится о гражданах. Какая-то часть людей будет гнаться за дорогим иностранным, но многие решат сэкономить и сделать отечественную прививку», — сказал URA.RU Федот Тумусов.

«Во-вторых, нужно приложить все усилия для мирового признания наших вакцин. Снять, наконец, вопрос „что с ними не так?“. В-третьих, все публичные люди, политики, звезды и прочие, должны привиться публично. Личный пример никто не отменял. В-четвертых, вместо Украины с Казахстаном пустить в телеэфир внятные научные рассказы о вакцинах. Хороших популяризаторов науки у нас хватает, но за пределы интернета им выйти не дают. А по телевидению только бравурные рассказы, не дающие пищи уму», — подчеркнул парламентарий.

Пятым решением для повышения уровня вакцинации в России станут льготы для привившихся, добавил депутат Госдумы. «Нужно вводить стимулирование для привившихся. Я уже говорил о налоговых льготах, выходных, снятии масок и многом другом. А пока у нас кнут без пряника», — пояснил он. По словам Тумусова, выступающие против вакцин делятся на две группы: на тех, кто никогда не привьется, и на тех, кто сомневается. «Ближайшая задача — убедить этих вторых», — отметил он.

Вирусолог, профессор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что властям следует идти сразу по двум путям для решения задачи с вакцинацией населения. «Один путь — упорно продолжать разъяснять, как вакцины действуют, что они достаточно безопасны, что они очень полезны и спасают жизни. Это должны повторять авторитетные люди, врачи. Это может что-то дать, но не так много. С другой стороны, необходимо оказывать давление. QR-коды и так далее. То, что называют политикой кнута и пряника», — высказался ученый.

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