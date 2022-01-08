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Автобус с 25 детьми попал в ДТП в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
В результате ДТП дети не пострадали, сообщает прокуратура Свердловской области Фото:

Прокуратура Ачитского района (Свердловская область) проконтролирует проведение проверки по факту ДТП «Лады Гранты», «Мерседеса» и автобуса с двумя десятками детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП с участием автобуса, в котором находились 25 возвращавшихся с соревнований детей», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что в аварии пострадали только два пассажира «Лады Гранты» и один пассажир «Мерседеса».

Отмечается, что ДТП произошло вечером 8 января на трассе Пермь — Екатеринбург в районе поселка городского типа Ачит. По информации прокуратуры, водитель отечественной легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. Водитель «Мерседеса», пытаясь избежать столкновения, так же въехал в транспорт с детьми.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом иномарка врезалась в автобус. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, ехавший на переднем сидении.

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Прокуратура Ачитского района (Свердловская область) проконтролирует проведение проверки по факту ДТП «Лады Гранты», «Мерседеса» и автобуса с двумя десятками детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП с участием автобуса, в котором находились 25 возвращавшихся с соревнований детей», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что в аварии пострадали только два пассажира «Лады Гранты» и один пассажир «Мерседеса». Отмечается, что ДТП произошло вечером 8 января на трассе Пермь — Екатеринбург в районе поселка городского типа Ачит. По информации прокуратуры, водитель отечественной легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. Водитель «Мерседеса», пытаясь избежать столкновения, так же въехал в транспорт с детьми. Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом иномарка врезалась в автобус. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, ехавший на переднем сидении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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