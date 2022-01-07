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В ХМАО восемь человек умерли от отравления алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в поселке Боровский. Тюмень, следственный комитет
Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело из-за массового отравления алкоголем Фото:

Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по факту возможного массового отравления алкоголем в поселке Кондинское, в результате которого погибли восемь человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства Югры.

«По версии следствия, в январе 2022 года несколько жителей пос. Кондинский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости 8 и 9 января 2022 года шестеро мужчин и две женщины скончались», — рассказали URA.RU в пресс-службе силового ведомства. Там также уточнили, что правоохранительными органами возбуждено уголовного дело по части третьей 238 статьи УК РФ — «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц».

В пресс-службе прокуратуры ХМАО добавили, что и надзорное ведомство начало свою проверку. «По поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина прокуратура Кондинского района организовала проверку по факту возможного отравления со смертельным исходом суррогатным алкоголем восьми человек в поселке Кондинское. На место происшествия выехали первый заместитель прокурора округа Игорь Меньшиков, прокурор Кондинского района Светлана Берсенева», — рассказала URA.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за отравления метиловым спиртом погибло девять человек. Силовикам удалось установить подозреваемых в совершении этого преступления.

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Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по факту возможного массового отравления алкоголем в поселке Кондинское, в результате которого погибли восемь человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства Югры. «По версии следствия, в январе 2022 года несколько жителей пос. Кондинский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости 8 и 9 января 2022 года шестеро мужчин и две женщины скончались», — рассказали URA.RU в пресс-службе силового ведомства. Там также уточнили, что правоохранительными органами возбуждено уголовного дело по части третьей 238 статьи УК РФ — «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц». В пресс-службе прокуратуры ХМАО добавили, что и надзорное ведомство начало свою проверку. «По поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина прокуратура Кондинского района организовала проверку по факту возможного отравления со смертельным исходом суррогатным алкоголем восьми человек в поселке Кондинское. На место происшествия выехали первый заместитель прокурора округа Игорь Меньшиков, прокурор Кондинского района Светлана Берсенева», — рассказала URA.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за отравления метиловым спиртом погибло девять человек. Силовикам удалось установить подозреваемых в совершении этого преступления.
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