Умер сценарист сериала «Марш Турецкого» Казаков

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Леонид Казаков скончался на 68-м году жизни Фото:

Сценарист сериала «Марш Турецкого» Леонид Казаков умер в возрасте 67 лет. Трагедия произошла еще в новогоднюю ночь, но известно о ней стало только сейчас.

«Утром 1 января в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 67-летнего Леонида Казакова», — сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах. Тело сценариста было найдено в одной из квартир в московском районе Черемушки. Точные причины смерти установит экспертиза.

Кроме «Марша Турецкого» Казаков написал сценарии к фильмам «Юкка» и «Ирония удачи». Также как оператор принимал участие в сериалах «Земский доктор», «Сивый мерин», «Моя граница».

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Сценарист сериала «Марш Турецкого» Леонид Казаков умер в возрасте 67 лет. Трагедия произошла еще в новогоднюю ночь, но известно о ней стало только сейчас. «Утром 1 января в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 67-летнего Леонида Казакова», — сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах. Тело сценариста было найдено в одной из квартир в московском районе Черемушки. Точные причины смерти установит экспертиза. Кроме «Марша Турецкого» Казаков написал сценарии к фильмам «Юкка» и «Ирония удачи». Также как оператор принимал участие в сериалах «Земский доктор», «Сивый мерин», «Моя граница».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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