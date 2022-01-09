Умер сценарист сериала «Марш Турецкого» Казаков

Леонид Казаков скончался на 68-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сценарист сериала «Марш Турецкого» Леонид Казаков умер в возрасте 67 лет. Трагедия произошла еще в новогоднюю ночь, но известно о ней стало только сейчас.

«Утром 1 января в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 67-летнего Леонида Казакова», — сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах. Тело сценариста было найдено в одной из квартир в московском районе Черемушки. Точные причины смерти установит экспертиза.

Кроме «Марша Турецкого» Казаков написал сценарии к фильмам «Юкка» и «Ирония удачи». Также как оператор принимал участие в сериалах «Земский доктор», «Сивый мерин», «Моя граница».