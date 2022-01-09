Российские военные начали тренировки в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, автомат, армия россии, военная полиция
Миротворцы начали РФ тренировки в Казахстане Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Российские военные в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане начали тренировки по предотвращению внештатных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На аэродроме „Алматы“ подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки. В ходе них отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Россия) с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан миротворцев, которые обеспечат безопасность объектов инфраструктуры. В ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика.

В Минобороны России ранее указали, что миротворцы не привлекаются к оперативно-боевым задачам. В числе их задач — охрана жизненно важных объектов и ключевых объектов инфраструктуры, передает Царьград.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военные в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане начали тренировки по предотвращению внештатных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «На аэродроме „Алматы“ подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки. В ходе них отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Россия) с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан миротворцев, которые обеспечат безопасность объектов инфраструктуры. В ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. В Минобороны России ранее указали, что миротворцы не привлекаются к оперативно-боевым задачам. В числе их задач — охрана жизненно важных объектов и ключевых объектов инфраструктуры, передает Царьград.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...