Российские военные начали тренировки в Казахстане

Миротворцы начали РФ тренировки в Казахстане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Российские военные в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане начали тренировки по предотвращению внештатных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На аэродроме „Алматы“ подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки. В ходе них отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Россия) с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан миротворцев, которые обеспечат безопасность объектов инфраструктуры. В ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика.

В Минобороны России ранее указали, что миротворцы не привлекаются к оперативно-боевым задачам. В числе их задач — охрана жизненно важных объектов и ключевых объектов инфраструктуры, передает Царьград.

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