В России в 2022 году вырастет число дешевых авиарейсов

Авиакомпания запускает новые рейсы до Улан-Удэ и Анадыря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 20 января 2022 года у авиакомпании «Аврора», которую создали по поручению президента России Владимира Путина, появятся новые льготные маршруты: она начнет выполнять регулярные рейсы между Якутском и Улан-Удэ, а также Хабаровском и Анадырем. Стоимость билетов будет варьировать до 10,9 тысяч в одну сторону.

Рейсы будут осуществляться на воздушном судне Sukhoi Superjet 100. Маршрут «Якутск — Улан-Удэ» будет проходить по четвергам, стоимость авиабилета — от 6 тысяч в одну сторону. «Хабаровск — Анадырь» — по пятницам, стоимость авиабилета начинается от 8,3 рублей, сообщается на сайте авиакомпании.

Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании был запущен 26 июля 2021 года. Парк «Авроры» насчитывает 20 самолет различных моделей. Жители дальнего востока могут приобрести по доступной цене, от 2,2 тысяч до 10,9 тысяч. На субсидирование перелетов выделено 1,23 млрд рублей.

В декабре 2019 года Путин по итогам совещания с Правительством поручил создать авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке по приемлемым ценам. Единая авиакомпания создана на базе компании «Аврора».

Ранее председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в России введут льготы для россиян на авиаперелеты между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО). На это будет направлено 1,58 млрд рублей. По словам Мишустина, воспользоваться сниженными тарифами за год смогут более 100 тысяч человек.

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