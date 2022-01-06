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В Кольцово заметили десятки машин Росгвардии. Видео

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Екатеринбург, автозак, росгвардия, камаз росгвардии
В аэропорту очевидцы заметили автомобили ведомства Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово появилось около 30 автомобилей Росгвардии. Об этом сообщил читатель URA.RU с места событий.

«30 машин Росгвардии заметили сейчас в аэропорту Кольцово», — передает читатель. URA.RU удалось дозвониться пресс-службе аэропорта. Сотрудники Кольцово ситуацию комментировать отказались. В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области на звонок корреспондента не ответили.

Ранее в Кольцово задержали несколько рейсов. Они должны направиться в Пермь и Челябинск.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово появилось около 30 автомобилей Росгвардии. Об этом сообщил читатель URA.RU с места событий. «30 машин Росгвардии заметили сейчас в аэропорту Кольцово», — передает читатель. URA.RU удалось дозвониться пресс-службе аэропорта. Сотрудники Кольцово ситуацию комментировать отказались. В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области на звонок корреспондента не ответили. Ранее в Кольцово задержали несколько рейсов. Они должны направиться в Пермь и Челябинск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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