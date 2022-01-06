В аэропорту очевидцы заметили автомобили ведомства Фото: Размик Закарян © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово появилось около 30 автомобилей Росгвардии. Об этом сообщил читатель URA.RU с места событий.

«30 машин Росгвардии заметили сейчас в аэропорту Кольцово», — передает читатель. URA.RU удалось дозвониться пресс-службе аэропорта. Сотрудники Кольцово ситуацию комментировать отказались. В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области на звонок корреспондента не ответили.

Ранее в Кольцово задержали несколько рейсов. Они должны направиться в Пермь и Челябинск.