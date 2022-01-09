Вирусолог заявил об угрозе агрессивных антител после COVID

10 января 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Аутоагрессивные антитела всегда присутствуют в организме человека после инфекционных заболеваний Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ученые изучает вопрос о том, могут ли появиться аутоагрессивные антитела после вакцинации, как это происходит после перенесенного COVID-19. Об этом URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Это происходит, потому что наступают определенные нарушения, которые приводят к иммунологическим ошибкам. Из-за определенного сходства в структуре белков, — как самого вируса, так и некоторых белков организма, — возникают такие перекресты, когда некоторые антитела начинают связываться уже с белками хозяина. Это такая опосредованная иммунитетом агрессия против антител. Кстати, тяжелых случаев пока не отмечалось. Сегодня это больше рассматривается в контексте вакцин — не приводит ли вакцинация к появлению аутоагрессивных антител», — сказал URA.RU Александр Чепурнов. Профессор добавил, что его центр планирует подробнее изучить аутоагрессивные антитела. «Мы сейчас тоже собираемся предпринять некоторые исследования. Уже не по идентификации конкретных белков, а (чтобы узнать) каких тканей это касается, потому что в случае с Эболой поражение эндотелиев вызывало массивный выход внутренних клеточных белков в кровь, что провоцировало тяжелые коагуляционные нарушения. Пока эта проблема не выглядит очень острой», — уточнил он. Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU отметил, что аутоиммунные антитела постоянно присутствуют в организме человека. «Существует организм иммунологической толерантности, который гасит негативный эффект аутоиммунных антител. На самом деле, некоторое количество аутоиммунных антител присутствует в обычной жизни организма, естественно, после ряда инфекций, при хронических заболеваниях их количество увеличивается. Их смысл в том, чтобы этот механизм иммунологической толерантности оставался эффективным», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ученые изучает вопрос о том, могут ли появиться аутоагрессивные антитела после вакцинации, как это происходит после перенесенного COVID-19. Об этом URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Это происходит, потому что наступают определенные нарушения, которые приводят к иммунологическим ошибкам. Из-за определенного сходства в структуре белков, — как самого вируса, так и некоторых белков организма, — возникают такие перекресты, когда некоторые антитела начинают связываться уже с белками хозяина. Это такая опосредованная иммунитетом агрессия против антител. Кстати, тяжелых случаев пока не отмечалось. Сегодня это больше рассматривается в контексте вакцин — не приводит ли вакцинация к появлению аутоагрессивных антител», — сказал URA.RU Александр Чепурнов. Профессор добавил, что его центр планирует подробнее изучить аутоагрессивные антитела. «Мы сейчас тоже собираемся предпринять некоторые исследования. Уже не по идентификации конкретных белков, а (чтобы узнать) каких тканей это касается, потому что в случае с Эболой поражение эндотелиев вызывало массивный выход внутренних клеточных белков в кровь, что провоцировало тяжелые коагуляционные нарушения. Пока эта проблема не выглядит очень острой», — уточнил он. Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU отметил, что аутоиммунные антитела постоянно присутствуют в организме человека. «Существует организм иммунологической толерантности, который гасит негативный эффект аутоиммунных антител. На самом деле, некоторое количество аутоиммунных антител присутствует в обычной жизни организма, естественно, после ряда инфекций, при хронических заболеваниях их количество увеличивается. Их смысл в том, чтобы этот механизм иммунологической толерантности оставался эффективным», — объяснил собеседник агентства.