Минздрав Казахстана опроверг сообщения о 164 жертвах

Минздрав Казахстана не давал информации о погибших в ходе беспорядков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Минздрав Казахстана опроверг информацию о 164 погибших в ходе беспорядков в стране. Telegram-канал, где публикуется официальная информация ведомств о ситуации в Казахстане, удалил сообщение.

Ранее в Telegram-канале «МИОР РК» появилась информация о том, что Минздрав Казахстана сообщил о 164 жертвах. Отмечалось, что в Алматы скончались 103 человека.

Однако позже опубликованное сообщение было удалено. Кроме того, как сообщает казахстанское издание Vласть, в минздраве страны заявили, что не давали таких данных. Сейчас нет полной информации о погибших.

В начале года в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев попросил у Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) военную помощь. В ходе беспорядков погибли 18 силовиков. Политологи Алексей Мартынов и Андрей Кортунов заявили о террористическом характере действий протестующих. Алматинцы также считают, что беспорядки устроили приезжие. В рамках миссии ОДКБ в Казахстан уже прибыли российские миротворцы. В республику также направлены миротворцы из Армении, Белоруссии, Таджикистана. Их основными задачами является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, сообщили в Минобороны РФ.

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