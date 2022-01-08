В Казахстан прибыли миротворцы из Армении

Миротворцы будут следить за порядком в Казахстане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Самолеты Минобороны России доставили в Казахстан армянских военных из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На аэродром Алматы самолетами Ил-76 ВКС России доставлены военнослужащие вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Согласно данным, опубликованным в Instagram-аккаунте Минобороны РФ, самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить в Казахстан более 20 рейсов. Российских военнослужащих сил ОДКБ и технику отправляют с аэродрома Северный (Иваново) на военно-транспортных самолетах Ил-76.

«Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов. А также оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как отмечает «Российская газета», ОДКБ впервые в истории задействовала своих миротворцев. Ранее о помощи организацию попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Казахстан уже прибыли миротворцы из России, Белоруссии и Таджикистана.

В частности, Россия направила в Казахстан бойцов подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Руководит операцией командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, передает телеканал 360. Решение о направлении военной помощи Казахстану Совет коллективной безопасности ОДКБ принял 6 января. Всего в Казахстан направят около 2,5 тысячи человек. Они будут находиться в республике до полной стабилизации ситуации. По договоренности с казахстанской стороной миротворцы не будут принимать участия в боевых операциях — они должны обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов, вокзалов и так далее.

Протесты в Казахстане начались в начале января. Позднее они переросли в беспорядки, в ходе которых преступники мародерствовали и применяли насилие к силовикам. В стране было введено чрезвычайное положение. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.

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