09 января 2022

В Госдуме хотят ввести крупные штрафы за нарушение тишины

© Служба новостей «URA.RU»
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Нилов предложил внести штрафы в КоАП Фото:

В КоАП хотят внести штрафы в размере от 2,5 до 100 тысяч рублей за нарушение тишины по ночам. Соответствующий законопроект на отзыв в правительство направил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат предлагает наказывать граждан штрафами от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. «Мы предлагаем вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности», — пояснил Нилов в разговоре с «Известиями».

В пресс-службе кабмина сообщили, что законопроект получили. Сейчас он направлен в органы исполнительной власти для экспертной проработки.

Ранее также сообщалось, что в Мосгордуме поддержали решение о десятикратном увеличении штрафа за нарушение водителями тишины в ночное время. С соответствующей инициативой выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

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В КоАП хотят внести штрафы в размере от 2,5 до 100 тысяч рублей за нарушение тишины по ночам. Соответствующий законопроект на отзыв в правительство направил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат предлагает наказывать граждан штрафами от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. «Мы предлагаем вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности», — пояснил Нилов в разговоре с «Известиями». В пресс-службе кабмина сообщили, что законопроект получили. Сейчас он направлен в органы исполнительной власти для экспертной проработки. Ранее также сообщалось, что в Мосгордуме поддержали решение о десятикратном увеличении штрафа за нарушение водителями тишины в ночное время. С соответствующей инициативой выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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