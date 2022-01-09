Минюст РФ сократил список НКО-иноагентов

10 января 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

Минюст РФ не нашел у «Гражданской инициативы против экологической преступности» иностранного финансирования, считает Дмитрий Шевченко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство юстиции РФ исключило кубанскую некоммерческую организацию «Гражданская инициатива против экологической преступности» из списка иностранных агентов. Соответствующее уведомление от ведомства получил руководитель автономной НКО Дмитрий Шевченко. Организацию признали иноагентом более двух лет назад. «Департамент по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ информирует, что на основании заявления Автономной некоммерческой организации информационных и правовых услуг „Гражданская инициатива против экологической преступности“ об исключении ее из реестра… проведена внеплановая документарная проверка. В соответствие с подпунктом 2 пункта 7.1 статьи 32 Федерального закона „О некоммерческих организациях“ Организация исключена их реестра», — сообщается в уведомлении, которое Дмитрий Шевченко опубликовал на своей странице в Facebook. НКО, зарегистрированное в Краснодарском крае, исключили чисто «технически» — не нашли иностранного финансирования, пишет руководитель организации. По его словам, за два года пребывания в статусе иностранного агента «Гражданская инициатива против экологической преступности» получила более 900 тысяч рублей прямых убытков. В их числе два штрафа по 300 тысяч рублей, а также расходы на ежедневные бухгалтерские аудиты и судебные издержки. «Ровно 2 года и 2 месяца пребывания в непонятном статусе, когда ты вроде не поражен в правах, но от тебя начинают шарахаться даже подписчики в соцсетях, опасаясь ответственности за каждый лайк, а чиновники не считают нужным отвечать на запросы и обращения», — написал Шевченко. Он также обратил внимание, что из 32 экологических НКО, признанных иноагентами, 22 пришлось добровольно или принудительно закрыться. Выйти из реестра удалось только восьми организациям. «Гражданская инициатива против экологической преступности», по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована в 2018 году в городе Горячий Ключ. Свою миссию организация видит в реализации природоохранных и эколого-просветительских проектов, а также борьбе с нарушениями в области охраны окружающей среды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство юстиции РФ исключило кубанскую некоммерческую организацию «Гражданская инициатива против экологической преступности» из списка иностранных агентов. Соответствующее уведомление от ведомства получил руководитель автономной НКО Дмитрий Шевченко. Организацию признали иноагентом более двух лет назад. «Департамент по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ информирует, что на основании заявления Автономной некоммерческой организации информационных и правовых услуг „Гражданская инициатива против экологической преступности“ об исключении ее из реестра… проведена внеплановая документарная проверка. В соответствие с подпунктом 2 пункта 7.1 статьи 32 Федерального закона „О некоммерческих организациях“ Организация исключена их реестра», — сообщается в уведомлении, которое Дмитрий Шевченко опубликовал на своей странице в Facebook. НКО, зарегистрированное в Краснодарском крае, исключили чисто «технически» — не нашли иностранного финансирования, пишет руководитель организации. По его словам, за два года пребывания в статусе иностранного агента «Гражданская инициатива против экологической преступности» получила более 900 тысяч рублей прямых убытков. В их числе два штрафа по 300 тысяч рублей, а также расходы на ежедневные бухгалтерские аудиты и судебные издержки. «Ровно 2 года и 2 месяца пребывания в непонятном статусе, когда ты вроде не поражен в правах, но от тебя начинают шарахаться даже подписчики в соцсетях, опасаясь ответственности за каждый лайк, а чиновники не считают нужным отвечать на запросы и обращения», — написал Шевченко. Он также обратил внимание, что из 32 экологических НКО, признанных иноагентами, 22 пришлось добровольно или принудительно закрыться. Выйти из реестра удалось только восьми организациям. «Гражданская инициатива против экологической преступности», по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована в 2018 году в городе Горячий Ключ. Свою миссию организация видит в реализации природоохранных и эколого-просветительских проектов, а также борьбе с нарушениями в области охраны окружающей среды.