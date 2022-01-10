Из тобольского аэропорта запустили новые рейсы в ХМАО

Прямые перелеты из Тобольска в Нижневартовск и Сургут с 10 января начала осуществлять авиакомпания Utair. Данные представлены на сайте аэропорта «Ремезов».
«Расписание вылетов из Тобольска в Нижневартовск и Сургут. Рейсы осуществляются с 10 января по 26 марта. Еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам», — такая информация представлена на сайте аэропорта Тобольска «Ремезов».
Перелеты выполняет авиакомпания Utair. Вылет в Нижневартовск — в 10:35, в Сургут — в 15:20. Стоимость билетов стартует с 1 225 рублей, что в разы дешевле аналогичных перелетов из Тюмени.
Ранее агентство писало, что рейсы из Тобольска в ХМАО являются субсидируемыми. Это позволяет реализовывать билеты по низким ценам.
Прямые перелеты из Тобольска в Нижневартовск и Сургут с 10 января начала осуществлять авиакомпания Utair. Данные представлены на сайте аэропорта «Ремезов». «Расписание вылетов из Тобольска в Нижневартовск и Сургут. Рейсы осуществляются с 10 января по 26 марта. Еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам», — такая информация представлена на сайте аэропорта Тобольска «Ремезов». Перелеты выполняет авиакомпания Utair. Вылет в Нижневартовск — в 10:35, в Сургут — в 15:20. Стоимость билетов стартует с 1 225 рублей, что в разы дешевле аналогичных перелетов из Тюмени. Ранее агентство писало, что рейсы из Тобольска в ХМАО являются субсидируемыми. Это позволяет реализовывать билеты по низким ценам.