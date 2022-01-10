Из тобольского аэропорта запустили новые рейсы в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, зал ожидания, utair, ожидание, споттинг, пассажиры, аэроквокзал, атр72
Тоболяки могут улететь в ХМАО дешевле, чем тюменцы Фото:

Прямые перелеты из Тобольска в Нижневартовск и Сургут с 10 января начала осуществлять авиакомпания Utair. Данные представлены на сайте аэропорта «Ремезов».

«Расписание вылетов из Тобольска в Нижневартовск и Сургут. Рейсы осуществляются с 10 января по 26 марта. Еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам», — такая информация представлена на сайте аэропорта Тобольска «Ремезов».

Перелеты выполняет авиакомпания Utair. Вылет в Нижневартовск — в 10:35, в Сургут — в 15:20. Стоимость билетов стартует с 1 225 рублей, что в разы дешевле аналогичных перелетов из Тюмени.

Ранее агентство писало, что рейсы из Тобольска в ХМАО являются субсидируемыми. Это позволяет реализовывать билеты по низким ценам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прямые перелеты из Тобольска в Нижневартовск и Сургут с 10 января начала осуществлять авиакомпания Utair. Данные представлены на сайте аэропорта «Ремезов». «Расписание вылетов из Тобольска в Нижневартовск и Сургут. Рейсы осуществляются с 10 января по 26 марта. Еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам», — такая информация представлена на сайте аэропорта Тобольска «Ремезов». Перелеты выполняет авиакомпания Utair. Вылет в Нижневартовск — в 10:35, в Сургут — в 15:20. Стоимость билетов стартует с 1 225 рублей, что в разы дешевле аналогичных перелетов из Тюмени. Ранее агентство писало, что рейсы из Тобольска в ХМАО являются субсидируемыми. Это позволяет реализовывать билеты по низким ценам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...