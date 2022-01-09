Житель Сургута во время новогодних каникул выиграл 20 млн рублей

Сургутянин выиграл суперприз в лотерею (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Сургута во время новогодних каникул выиграл в лотерею больше 20 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании-организатора розыгрыша «Столото».

«9 января в государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз в размере 20 104 934 руб. Из всех участников 234874-го тиража повезло жителю Сургута», — говорится в сообщении пресс-службы «Столото».

Там также уточнили, что победитель еще не обратился за выигрышем. Пока известно лишь о том, что он лотерейный билет купил в мобильной версии «Столото» за несколько минут до розыгрыша.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне уже становились победителями лотерей. Максимальный выигрыш составлял порядка 19,5 млн рублей.