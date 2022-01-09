Житель Сургута во время новогодних каникул выиграл 20 млн рублей

Житель Сургута во время новогодних каникул выиграл в лотерею больше 20 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании-организатора розыгрыша «Столото».
«9 января в государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз в размере 20 104 934 руб. Из всех участников 234874-го тиража повезло жителю Сургута», — говорится в сообщении пресс-службы «Столото».
Там также уточнили, что победитель еще не обратился за выигрышем. Пока известно лишь о том, что он лотерейный билет купил в мобильной версии «Столото» за несколько минут до розыгрыша.
Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне уже становились победителями лотерей. Максимальный выигрыш составлял порядка 19,5 млн рублей.
Житель Сургута во время новогодних каникул выиграл в лотерею больше 20 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании-организатора розыгрыша «Столото». «9 января в государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз в размере 20 104 934 руб. Из всех участников 234874-го тиража повезло жителю Сургута», — говорится в сообщении пресс-службы «Столото». Там также уточнили, что победитель еще не обратился за выигрышем. Пока известно лишь о том, что он лотерейный билет купил в мобильной версии «Столото» за несколько минут до розыгрыша. Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне уже становились победителями лотерей. Максимальный выигрыш составлял порядка 19,5 млн рублей.