Бывший курганский вице-губернатор готовится переехать в Оренбург

10 января 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Владислав Кузнецов проработал в должности вице-губернатора Курганской области с 2019 по 2021 годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов готовится переезжать в Оренбург. По данным инсайдеров URA.RU, там он вскоре займет высокий руководящий пост во властных структурах региона. «Сейчас Владислав Гариевич находится в Кургане. При этом он готовится к переезду в Оренбург. Свой автомобиль он уже отправил туда», — пояснили источники. По их данным, Кузнецов займет высокопоставленную должность, на которую назначает федеральный центр. «У Кузнецова есть поддержка в АП [администрации президента РФ]. Там его кандидатуру уже согласовали», — уверены инсайдеры. Получить комментарии бывшего вице-губернатора Курганской области URA.RU не удалось, так как редакция не располагает его номером телефона. Кузнецов ушел с высокопоставленного поста в курганском правительстве 15 декабря 2021 года. Пост он покинул по собственному желанию. Кузнецов является выпускником кадровой программы «Школа губернаторов». Ранее другие источники из правительства региона поясняли URA.RU, что Кузнецов рассматривал несколько вариантов для дальнейшего трудоустройства. Звучало также, что Кузнецов может вернуться в СИБУР, где он работал до назначения на пост вице-губернатора (до января 2019 года). Кузнецов окончил Московский ордена Трудового знамени институт управления имени Серго Орджоникидзе по специальности «менеджер». В разное время он работал на руководящих постах в крупных компаниях в Москве, Твери и Башкортостане. Он также являлся депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов готовится переезжать в Оренбург. По данным инсайдеров URA.RU, там он вскоре займет высокий руководящий пост во властных структурах региона. «Сейчас Владислав Гариевич находится в Кургане. При этом он готовится к переезду в Оренбург. Свой автомобиль он уже отправил туда», — пояснили источники. По их данным, Кузнецов займет высокопоставленную должность, на которую назначает федеральный центр. «У Кузнецова есть поддержка в АП [администрации президента РФ]. Там его кандидатуру уже согласовали», — уверены инсайдеры. Получить комментарии бывшего вице-губернатора Курганской области URA.RU не удалось, так как редакция не располагает его номером телефона. Кузнецов ушел с высокопоставленного поста в курганском правительстве 15 декабря 2021 года. Пост он покинул по собственному желанию. Кузнецов является выпускником кадровой программы «Школа губернаторов». Ранее другие источники из правительства региона поясняли URA.RU, что Кузнецов рассматривал несколько вариантов для дальнейшего трудоустройства. Звучало также, что Кузнецов может вернуться в СИБУР, где он работал до назначения на пост вице-губернатора (до января 2019 года). Кузнецов окончил Московский ордена Трудового знамени институт управления имени Серго Орджоникидзе по специальности «менеджер». В разное время он работал на руководящих постах в крупных компаниях в Москве, Твери и Башкортостане. Он также являлся депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.