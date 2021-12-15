15 декабря 2021
14 декабря 2021

Из курганского правительства уволился вице-губернатор

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Областной Думы. Курган, кузнецов владислав
Владислав Кузнецов покинул должность Фото:

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов улетел в Москву. Высокопоставленный чиновник накануне работал последний день в правительстве региона. Информацию URA.RU сообщили инсайдеры, в пресс-службе правительства сведения подтвердили.

«Владислав Гариевич улетел в Москву. В правительстве он больше не работает», — рассказали несколько политических инсайдеров.

В пресс-службе правительства региона URA.RU пояснили, что Кузнецов уволен с 15 декабря. Пост он покинул по собственному желанию.

URA.RU в начале декабря писало, что вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов собирается покинуть пост и уехать из Кургана. Супруга Кузнецова Ульяна Иванова, покинувшая недавно пост главы департамента экономического развития администрации Кургана, тоже находится в Москве.

В курганском правительстве обсуждаются три вероятные кандидатуры, которым прочат место вице-губернатора. Один из кандидатов — Анатолий Воробьев, сейчас он занимает должность замгубернатора. Заменой Кузнецову может стать Иван Зонтиков, ранее уже работавший в правительстве. Также инсайдеры называли имя руководителя аппарата губернатора Оксаны Куташи.

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Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов улетел в Москву. Высокопоставленный чиновник накануне работал последний день в правительстве региона. Информацию URA.RU сообщили инсайдеры, в пресс-службе правительства сведения подтвердили. «Владислав Гариевич улетел в Москву. В правительстве он больше не работает», — рассказали несколько политических инсайдеров. В пресс-службе правительства региона URA.RU пояснили, что Кузнецов уволен с 15 декабря. Пост он покинул по собственному желанию. URA.RU в начале декабря писало, что вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов собирается покинуть пост и уехать из Кургана. Супруга Кузнецова Ульяна Иванова, покинувшая недавно пост главы департамента экономического развития администрации Кургана, тоже находится в Москве. В курганском правительстве обсуждаются три вероятные кандидатуры, которым прочат место вице-губернатора. Один из кандидатов — Анатолий Воробьев, сейчас он занимает должность замгубернатора. Заменой Кузнецову может стать Иван Зонтиков, ранее уже работавший в правительстве. Также инсайдеры называли имя руководителя аппарата губернатора Оксаны Куташи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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