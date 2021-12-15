Из курганского правительства уволился вице-губернатор

Владислав Кузнецов покинул должность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов улетел в Москву. Высокопоставленный чиновник накануне работал последний день в правительстве региона. Информацию URA.RU сообщили инсайдеры, в пресс-службе правительства сведения подтвердили.

«Владислав Гариевич улетел в Москву. В правительстве он больше не работает», — рассказали несколько политических инсайдеров.

В пресс-службе правительства региона URA.RU пояснили, что Кузнецов уволен с 15 декабря. Пост он покинул по собственному желанию.

URA.RU в начале декабря писало, что вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов собирается покинуть пост и уехать из Кургана. Супруга Кузнецова Ульяна Иванова, покинувшая недавно пост главы департамента экономического развития администрации Кургана, тоже находится в Москве.

В курганском правительстве обсуждаются три вероятные кандидатуры, которым прочат место вице-губернатора. Один из кандидатов — Анатолий Воробьев, сейчас он занимает должность замгубернатора. Заменой Кузнецову может стать Иван Зонтиков, ранее уже работавший в правительстве. Также инсайдеры называли имя руководителя аппарата губернатора Оксаны Куташи.