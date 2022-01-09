У тагильчанина, стоящего на учете в психбольнице, нашли ружье

Тагильчанин держал дома ружье «МЦ-21-12» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Силовики изъяли ружье у жителя Нижнего Тагила, который состоит на учете в психбольнице за употребление алкоголя и наркотиков. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

У тагильчанина нашли ружье «МЦ-21-12». «Препятствием к владению оружием является наличие заболевания — употребление алкоголя, каннабиноидов с вредными последствиями для здоровья. Во исполнение иска прокурора оружие изъято», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура обнаружила, что тагильчанин получил разрешение на оружие, несмотря на заключение врачей. Он не только состоит на учете в психбольнице, но и лишен прав на управление автомобилем с 3 августа.