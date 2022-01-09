09 января 2022
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06 января 2022

У тагильчанина, стоящего на учете в психбольнице, нашли ружье

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, стрельба, ружье, огнестрельное оружие, ружье в руках, стрельба по мишени
Тагильчанин держал дома ружье «МЦ-21-12» Фото:

Силовики изъяли ружье у жителя Нижнего Тагила, который состоит на учете в психбольнице за употребление алкоголя и наркотиков. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

У тагильчанина нашли ружье «МЦ-21-12». «Препятствием к владению оружием является наличие заболевания — употребление алкоголя, каннабиноидов с вредными последствиями для здоровья. Во исполнение иска прокурора оружие изъято», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура обнаружила, что тагильчанин получил разрешение на оружие, несмотря на заключение врачей. Он не только состоит на учете в психбольнице, но и лишен прав на управление автомобилем с 3 августа.

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Силовики изъяли ружье у жителя Нижнего Тагила, который состоит на учете в психбольнице за употребление алкоголя и наркотиков. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. У тагильчанина нашли ружье «МЦ-21-12». «Препятствием к владению оружием является наличие заболевания — употребление алкоголя, каннабиноидов с вредными последствиями для здоровья. Во исполнение иска прокурора оружие изъято», — говорится в сообщении пресс-службы. Прокуратура обнаружила, что тагильчанин получил разрешение на оружие, несмотря на заключение врачей. Он не только состоит на учете в психбольнице, но и лишен прав на управление автомобилем с 3 августа.
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