Курганское дорожное предприятие продало свой завод

Договор купли-продажи асфальтобетонного завода решили заключить с единственным участником аукциона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Асфальтобетонный завод Варгашинского предприятия по ремонту, строительству и содержанию дорог (принадлежит властям Курганской области), расположенный в Половинском районе, продан за 873,9 тысячи рублей. Итоги аукциона опубликованы на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе. Заключить договор купли-продажи лота №1 „Сооружение: асфальтобетонный завод АБЗ ДС 117, площадью 146,2 кв.м“ с Харловой Е.В. как с единственным участником аукциона», — говорится в протоколе подведения итогов торгов.

По данным СБИС, Екатерина Харлова с 2007 по 2011 годы была зарегистрирована в Кургане в качестве индивидуального предпринимателя. Других данных о ней в этой системе нет. В распоряжении URA.RU контактов Харловой также нет.

Ранее URA.RU сообщало, что асфальтобетонный завод Варгашинского ДРСП выставлялся на аукцион как непрофильный актив. Начальная цена составляла 873,9 тысячи рублей. Предыдущая попытка продать этот асфальтобетонный завод предпринималась в начале декабря 2021 года. Тогда его оценивали в 971 тысячу рублей, но на участие в аукционе не поступило ни одной заявки. В июле этот завод пытались продать за 1,3 млн рублей.

В прошлом месяце Варгашинское ДРСП продало другой свой актив — железнодорожный тупик протяженностью в 395 метров. Его стоимость составила 1,36 млн рублей при начальной цене торгов в 1,09 млн рублей. Ранее областные власти неоднократно пытались продать 51% акций самого Варгашинского ДРСП. В июле 2021 года их оценивали в 497,8 млн рублей.

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