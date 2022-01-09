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В свердловских МФЦ произошел массовый сбой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт переписи населения в МФЦ. Челябинск, госуслуги, очередь , многофункциональный центр, мфц
Свердловчане страдают в живой очереди — состояние их заявок невозможно определить даже операторам МФЦ Фото:

В многофункциональных центрах (МФЦ) Свердловской области произошел сбой программного обеспечения, из-за этого невозможно проверить статус заявления онлайн. Об этом сообщается на сайте МФЦ Свердловской области.

По данным на сайте МФЦ области, проверить статус заявки или получить консультацию о готовности документов можно только по телефону. Корреспонденту URA.RU не удалось получить комментарий от контактного центра МФЦ — вместо связи с оператором происходит сброс звонка.

О проблемах в самих отделениях МФЦ также сообщает портал 66.ru. По их данным, те, кто приходят в центр, вынуждены стоять в очередях по причине сбоя программы. Операторы не могут проверить статус заявления, соответственно не могут оказать пришедшим свердловчанам необходимые услуги.

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В многофункциональных центрах (МФЦ) Свердловской области произошел сбой программного обеспечения, из-за этого невозможно проверить статус заявления онлайн. Об этом сообщается на сайте МФЦ Свердловской области. По данным на сайте МФЦ области, проверить статус заявки или получить консультацию о готовности документов можно только по телефону. Корреспонденту URA.RU не удалось получить комментарий от контактного центра МФЦ — вместо связи с оператором происходит сброс звонка. О проблемах в самих отделениях МФЦ также сообщает портал 66.ru. По их данным, те, кто приходят в центр, вынуждены стоять в очередях по причине сбоя программы. Операторы не могут проверить статус заявления, соответственно не могут оказать пришедшим свердловчанам необходимые услуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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