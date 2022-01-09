В многофункциональных центрах (МФЦ) Свердловской области произошел сбой программного обеспечения, из-за этого невозможно проверить статус заявления онлайн. Об этом сообщается на сайте МФЦ Свердловской области.
По данным на сайте МФЦ области, проверить статус заявки или получить консультацию о готовности документов можно только по телефону. Корреспонденту URA.RU не удалось получить комментарий от контактного центра МФЦ — вместо связи с оператором происходит сброс звонка.
О проблемах в самих отделениях МФЦ также сообщает портал 66.ru. По их данным, те, кто приходят в центр, вынуждены стоять в очередях по причине сбоя программы. Операторы не могут проверить статус заявления, соответственно не могут оказать пришедшим свердловчанам необходимые услуги.
В многофункциональных центрах (МФЦ) Свердловской области произошел сбой программного обеспечения, из-за этого невозможно проверить статус заявления онлайн. Об этом сообщается на сайте МФЦ Свердловской области. По данным на сайте МФЦ области, проверить статус заявки или получить консультацию о готовности документов можно только по телефону. Корреспонденту URA.RU не удалось получить комментарий от контактного центра МФЦ — вместо связи с оператором происходит сброс звонка. О проблемах в самих отделениях МФЦ также сообщает портал 66.ru. По их данным, те, кто приходят в центр, вынуждены стоять в очередях по причине сбоя программы. Операторы не могут проверить статус заявления, соответственно не могут оказать пришедшим свердловчанам необходимые услуги.