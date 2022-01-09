В свердловских МФЦ произошел массовый сбой. Скрин

10 января 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Свердловчане страдают в живой очереди — состояние их заявок невозможно определить даже операторам МФЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В многофункциональных центрах (МФЦ) Свердловской области произошел сбой программного обеспечения, из-за этого невозможно проверить статус заявления онлайн. Об этом сообщается на сайте МФЦ Свердловской области. По данным на сайте МФЦ области, проверить статус заявки или получить консультацию о готовности документов можно только по телефону. Корреспонденту URA.RU не удалось получить комментарий от контактного центра МФЦ — вместо связи с оператором происходит сброс звонка. О проблемах в самих отделениях МФЦ также сообщает портал 66.ru. По их данным, те, кто приходят в центр, вынуждены стоять в очередях по причине сбоя программы. Операторы не могут проверить статус заявления, соответственно не могут оказать пришедшим свердловчанам необходимые услуги. Скриншот сайта МФЦ Свердловской области Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В многофункциональных центрах (МФЦ) Свердловской области произошел сбой программного обеспечения, из-за этого невозможно проверить статус заявления онлайн. Об этом сообщается на сайте МФЦ Свердловской области. По данным на сайте МФЦ области, проверить статус заявки или получить консультацию о готовности документов можно только по телефону. Корреспонденту URA.RU не удалось получить комментарий от контактного центра МФЦ — вместо связи с оператором происходит сброс звонка. О проблемах в самих отделениях МФЦ также сообщает портал 66.ru. По их данным, те, кто приходят в центр, вынуждены стоять в очередях по причине сбоя программы. Операторы не могут проверить статус заявления, соответственно не могут оказать пришедшим свердловчанам необходимые услуги.