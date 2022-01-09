09 января 2022
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06 января 2022

В УрФУ меняют сроки сессии для студентов из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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УрФУ продлит сроки сдачи сессии студентам из Казахстана Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Руководство Уральского федерального университета организует образовательный процесс по индивидуальному учебному плану для студентов из Казахстана, которые не могут вернуться в Россию из-за протестов в республике. Информация об этом появилась в telegram-канале учебного заведения.

«Университет продлит сроки сдачи зимней зачетно-экзаменационной сессии студентам, находящимся в Казахстане. Сроки продления будут корректироваться в зависимости от работы интернета в Казахстане и восстановления авиасообщения с Россией» — сказано в telegram-канале вуза.

Ранее URA.RU писало, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после повышения цен на газ. В ходе массовых беспорядков были обнаружены тела 18 силовиков, среди которых, были тела с отсеченными головами. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение и запросил помощи у Организации Договора о коллективной безопасности. Согласно договору, в страну был направлен миротворческий контингент, в том числе, России.

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Руководство Уральского федерального университета организует образовательный процесс по индивидуальному учебному плану для студентов из Казахстана, которые не могут вернуться в Россию из-за протестов в республике. Информация об этом появилась в telegram-канале учебного заведения. «Университет продлит сроки сдачи зимней зачетно-экзаменационной сессии студентам, находящимся в Казахстане. Сроки продления будут корректироваться в зависимости от работы интернета в Казахстане и восстановления авиасообщения с Россией» — сказано в telegram-канале вуза. Ранее URA.RU писало, что протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после повышения цен на газ. В ходе массовых беспорядков были обнаружены тела 18 силовиков, среди которых, были тела с отсеченными головами. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение и запросил помощи у Организации Договора о коллективной безопасности. Согласно договору, в страну был направлен миротворческий контингент, в том числе, России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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