В Казахстане продолжаются массовые беспорядки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В Казахстан прибыли миротворцы из Армении, в Алма-Ате задержали около 4 тысяч террористов, а в столицу Казахстана вернули интернет. URA.RU приводит главные новости о протестах в Казахстане за 8 января.

Ночью в Казахстане задержали около 4 тысяч террористов. Самое большое количество задержаний произошло в Алма-Ате.

Самолеты Минобороны России доставили в Казахстан армянских военных из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов.

В Нур-Султане возобновлен доступ к проводному интернету. При этом мобильный интернет остается недоступным.

Днем в Алма-Ате возобновились столкновения с полицией. В городе регулярно слышна стрельба.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в Казахстане общенациональный траур по погибшим в ходе беспорядков. Он пройдет 10 января.

На Кубани отменили запланированные с 15 января прямые рейсы из Сочи в Казахстан. По информации авиаперевозчика, решение приняли в связи со сложной ситуацией в Казахстане.

Российские военные эвакуировали из Казахстана 25 соотечественников. Десантники сопроводили их на охраняемый аэродром и посадили на борт Ил-76. Самолет уже приземлился в России. Еще сотни россиян не могут покинуть Казахстан.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили ситуацию с протестами в Казахстане. Глава Армении Никол Пашинян сообщил, что займется организацией саммита ОДКБ.

В Алма-Ате закрыт проезд в аэропорт. Все рейсы «Аэрофлота» в Казахстан на 8 января отменены.

Во время беспорядков погибли 11-летний мальчик и 4-летняя девочка. Еще несколько детей получили огнестрельные ранения.

В Казахстане начали хоронить военных, погибших во время протестов.

Задержанные в Казахстане экстремисты рассказали, что им платили за участие в беспорядках.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В ходе беспорядков погибло 18 сотрудников полиции. Политологи отметили, что в беспорядках в стране проглядывается след террористов. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.