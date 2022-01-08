В Казахстан прибыли миротворцы из Армении, в Алма-Ате задержали около 4 тысяч террористов, а в столицу Казахстана вернули интернет. URA.RU приводит главные новости о протестах в Казахстане за 8 января.
Самолеты Минобороны России доставили в Казахстан армянских военных из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов.
На Кубани отменили запланированные с 15 января прямые рейсы из Сочи в Казахстан. По информации авиаперевозчика, решение приняли в связи со сложной ситуацией в Казахстане.
Российские военные эвакуировали из Казахстана 25 соотечественников. Десантники сопроводили их на охраняемый аэродром и посадили на борт Ил-76. Самолет уже приземлился в России. Еще сотни россиян не могут покинуть Казахстан.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили ситуацию с протестами в Казахстане. Глава Армении Никол Пашинян сообщил, что займется организацией саммита ОДКБ.
В Алма-Ате закрыт проезд в аэропорт. Все рейсы «Аэрофлота» в Казахстан на 8 января отменены.
В Казахстане начали хоронить военных, погибших во время протестов.
Задержанные в Казахстане экстремисты рассказали, что им платили за участие в беспорядках.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В ходе беспорядков погибло 18 сотрудников полиции. Политологи отметили, что в беспорядках в стране проглядывается след террористов. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.
В Казахстан прибыли миротворцы из Армении, в Алма-Ате задержали около 4 тысяч террористов, а в столицу Казахстана вернули интернет. URA.RU приводит главные новости о протестах в Казахстане за 8 января. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В ходе беспорядков погибло 18 сотрудников полиции. Политологи отметили, что в беспорядках в стране проглядывается след террористов. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.