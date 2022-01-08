Мэра Перми затравили в Instagram

Пермяки высказали Алексею Демкину мнение о его работе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пользователи Instagram высказали массовое недовольство работой пермских властей под постом главы города Алексея Демкина. Он сообщил, что Пермь победила в конкурсе «Город, где хочется жить», но подписчики обвинили мэра в том, что он не обращает внимания на жителей.

«Пермь вошла в число победителей международного конкурса „Город, где хочется жить“. Наш город получил дипломы сразу в нескольких номинациях: за эффективную организацию и проведение ярмарок, за продвижение почтовой и сувенирной продукции с достопримечательностями города и за повышение качества и обеспечение безопасности городского пассажирского транспорта», — пишет Демкин.

На это пользователь kostyanvas парирует: «Город, в котором невозможно передвигаться пешком и ездить на авто, т. к. снег не убирают ни с проезжей части, ни с тротуаров. Первый мэр, который „забил“ на жителей города!».

«С продлением зоны платной парковки и повышением стоимости проезда в общественном транспорте при снижении его качества эти дипломы выглядят как насмешка», — отмечает polya_roid. «Спасибо, Алексей Николаевич. Смешно. Жить хочется все меньше и все больше хочется уехать. Чем дальше, тем больше город превращается в дурдом», — добавляет Роман Петров. URA.RU направило запрос в администрацию Перми с просьбой прокомментировать, последует ли реакция мэра на сообщения жителей.

Обновлено в 16:19. В мэрии Перми URA.RU сообщили, что глава города следит за комментариями пользователей. На конкретные жалобы подписчики получают ответы, а проблема берется в работу.

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