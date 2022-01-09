Отец 4-летней девочки из Екатеринбурга обратился к Бастрыкину

После развода бывшие супруги не смогли найти компромисс Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Екатеринбурга Валерий Бауэр опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Мужчина просит защитить право своей 4-летней дочери на лечение. Отец девочки утверждает, что после развода бывшая супруга препятствует получению квалифицированной медицинской помощи, без которой ребенок станет инвалидом. Об этом URA.RU сообщил сам мужчина.

«Моей дочери Арине 4 года. Во время родов она получила травму шейного отдела позвоночника. Это привело к проблемам неврологического характера. С момента рождения дочери я пытаюсь ее вылечить. Самое страшное, что бабушка и бывшая супруга всячески препятствуют этому», — пожаловался мужчина.

По словам Валерия, бывшая супруга не идет на компромисс. «По решению суда у нас определен порядок общения. Порой запись к врачу не попадает на выделенное время. Я предлагаю выходы из ситуации. Например, дать мне еще время, чтобы я сам водил ребенка на массаж и другие процедуры, но бывшая жена уходит в отказ. В итоге получается, что назначенные врачом процедуры моя дочь не получает», — посетовал горожанин.

«Все инстанции, начиная от ПДН заканчивая прокуратурой, не верят фактам и доказательствам. А причина одна — статус моей бывшей свекрови, которая использовала свое служебное положение и созвала консилиум с некоторыми лицами из минздрава, и они решили, что ребенок здоров. Этот консилиум связал мне руки — я не могу заниматься лечением дочки. Если до 5 лет ребенка запустить, она станет инвалидом. У меня есть все документы, подтверждающие, что дочери необходимо лечение, терапия», — поделился Бауэр.

Валерий надеется, что общественный резонанс поможет решить проблему — в интересах ребенка. «Я призываю власти обратить внимание на ситуацию и на произвол со стороны минздрава, судебной системы. Я вынужден обращаться в СМИ, так как другого выхода уже не вижу», — отметил мужчина.

Редакция URA.RU направила запрос уполномоченному по правам ребенка по Свердловской обрасти Игорю Морокову. На момент публикации ответа не поступило. Агентство попыталось связаться с мамой девочки. На звонок корреспондента женщина ответила, но попросила перезвонить. Редакция URA.RU готова дать возможность высказаться всем участникам конфликта.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам