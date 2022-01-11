Курганская ФСБ задержала вооруженного экстремиста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганского экстремиста, который незаконно хранил дома оружие и 1000 патронов, суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Мужчина, задержанный сотрудниками областного УФСБ, также призывал к расправе над госслужащими. О приговоре суда URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«Курганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 45-летнего жителя областного центра за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет, незаконные хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере, незаконное хранение оружия и боеприпасов, незаконное хранение взрывных устройств)», — говорится в релизе силового ведомства.

У фигуранта были обнаружены самодельные взрывные устройства, мелкокалиберная винтовка и около 1000 патронов. Кроме того, в гараже, переоборудованном под теплицу, мужчина выращивал наркотики. В квартире подсудимого оперативники изъяли свыше 600 граммов марихуаны. Также осужденный в соцсетях публиковал на своих страницах экстремистские материалы. Призывал к расправе над представителями органов власти и по национальному признаку.

Эксперт-психолингвист на условиях анонимности пояснил URA.RU, что экстремисты зачастую сами не осознают, насколько они расшатывают ситуацию своими постами и репостами. «Иногда это делается для привлечения внимания, для хайпа своеобразного. Поэтому людям нужно объяснять, что за казалось бы безобидными вещами стоят серьезные последствия», — уверен эксперт.

У осужденного изъяли 1000 патронов и оружие Фото УФСБ России по Курганской области

Курганец в соцсетях призывал к расправе над госслужащими Фото УФСБ России по Курганской области

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