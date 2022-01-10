В работе сайта ГИБДД произошел серьезный сбой. Водители не могут проверить свои штрафы

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Махонин Дмитрий на VI Открытом Региональном чемпионате Ворлдскиллс. 04.02.2020, г. Пермь, интернет, коммуникации, сеть, провода, связь, серверная, коммутационный шкаф, сервер, технологии, связь, коммутатор
Планируемый срок восстановления работы сервисов — 11 января Фото:

На сайте Госавтоинспекции произошел сбой в связи с обновлением программного обеспечения. На момент 10 января в 15:20 по мск водители не могут проверить полученные штрафы. Сервис выдает ошибку при попытке подключения к серверам. В пресс-службе МВД России в ответ на запрос URA.RU сообщили, что срок восстановления работы сервиса — 11 января.

«В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции. Планируемый срок восстановления работы сервисов — 11 января», — сообщили в пресс-центре МВД России.

Предыдущий сбой сервисов ГИБДД произошел 18 декабря 2021 года. Тогда причиной сбоя стала авария в серверном помещении. На устранение сбоя тогда потребовалось полтора дня.

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На сайте Госавтоинспекции произошел сбой в связи с обновлением программного обеспечения. На момент 10 января в 15:20 по мск водители не могут проверить полученные штрафы. Сервис выдает ошибку при попытке подключения к серверам. В пресс-службе МВД России в ответ на запрос URA.RU сообщили, что срок восстановления работы сервиса — 11 января. «В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции. Планируемый срок восстановления работы сервисов — 11 января», — сообщили в пресс-центре МВД России. Предыдущий сбой сервисов ГИБДД произошел 18 декабря 2021 года. Тогда причиной сбоя стала авария в серверном помещении. На устранение сбоя тогда потребовалось полтора дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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