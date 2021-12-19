В МВД устранили технический сбой, который длился полтора дня

19 декабря 2021 в 21:59 Размер текста - 17 +

Восстановительные работы на серверах МВД длились полтора дня Фото: Александр Мамаев © URA.RU Технический сбой в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД устранен, сообщили в МВД России. Проблемы в работе информационных ресурсов ведомства длились около полутора суток. «В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме», — говорится в обращении МВД на сайте ведомства. Представители МВД объяснили, что компьютеры, которые хранили данные ГИБДД, были залиты водой. С 20 декабря регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции возобновят работу. За получением госуслуг россияне могут обращаться как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, заключили в МВД. Сбой в информационной системе ГИБДД произошел днем 18 декабря. Проблемы наблюдались по всей стране. В ведомстве уточнили, что причиной технического сбоя на серверах стала авария в серверном помещении. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Технический сбой в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД устранен, сообщили в МВД России. Проблемы в работе информационных ресурсов ведомства длились около полутора суток. «В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме», — говорится в обращении МВД на сайте ведомства. Представители МВД объяснили, что компьютеры, которые хранили данные ГИБДД, были залиты водой. С 20 декабря регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции возобновят работу. За получением госуслуг россияне могут обращаться как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, заключили в МВД. Сбой в информационной системе ГИБДД произошел днем 18 декабря. Проблемы наблюдались по всей стране. В ведомстве уточнили, что причиной технического сбоя на серверах стала авария в серверном помещении.