В МВД объяснили причину сбоя в системе

Причиной технического сбоя на серверах МВД стала авария в серверном помещении. В результате сбоя перестала работать информационная система ГИБДД.
«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. Специалисты МВД России проводят работу по устранению последствий. На данный момент очевидно, что потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне. Это делает невозможным прием граждан 19 декабря», — сообщается на официальном сайте МВД.
Ранее в работе информационной системы ГИБДД произошел массовый сбой. Неполадки фиксировались по всей России, пишет MK.RU. В результате аварии система ГИБДД перестала работать по всей России. 18 декабря в ГИБДД сообщили, что сбой был устранен. Позже стало известно, что ГИБДД отменила прием граждан в некоторых регистрационно-экзаменационных подразделениях 19 декабря, передает Nation News.
Причиной технического сбоя на серверах МВД стала авария в серверном помещении. В результате сбоя перестала работать информационная система ГИБДД. «Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. Специалисты МВД России проводят работу по устранению последствий. На данный момент очевидно, что потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне. Это делает невозможным прием граждан 19 декабря», — сообщается на официальном сайте МВД. Ранее в работе информационной системы ГИБДД произошел массовый сбой. Неполадки фиксировались по всей России, пишет MK.RU. В результате аварии система ГИБДД перестала работать по всей России. 18 декабря в ГИБДД сообщили, что сбой был устранен. Позже стало известно, что ГИБДД отменила прием граждан в некоторых регистрационно-экзаменационных подразделениях 19 декабря, передает Nation News.