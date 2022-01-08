Курганцы с почечной недостаточностью третий месяц не получают жизненно важный препарат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам с октября прошлого года не выдают жизненно важный препарат при почечной недостаточности. Об этом URA.RU рассказали нуждающиеся в лекарстве пациенты.

«Препарат „Кетостерил“ — жизненно важное лекарство при почечной недостаточности. Это замена гемодиализа. Три упаковки необходимо на месяц, одна упаковка стоит 3000 рублей. В аптеке с октября прошлого года он на отсрочке стоит. Некоторым больным 24 таблетки надо на сутки принимать. Люди мучаются», — рассказали URA.RU нуждающиеся в лекарстве пациенты.

В аптеке льготникам объясняют проблему тем, что медицинские учреждения невовремя подают заявки на препарат. Сбои в обеспечении препаратом были и ранее, но в течение месяца проблему решили. Также курганцы жаловались на отсутствие инсулина для диабетиков в аптеках. По словам пациентов, препарат пришлось ожидать около двух месяцев, в аптеках инсулин появился накануне нового года.

В пресс-службе правительства Курганской области на запрос URA.RU ответили, что на складе АО «Курганфармация» и в аптеках имеется в наличии аналог «Кетостерила», лекарственный препарат под международным непатентованным названием кетоаналоги аминокислот. Получить его могут все льготные категории граждан, согласно назначению врача. Также через две недели ожидается поставка данного препарата по заявке на 2022 год. Причину перебоя в закупке или поставке препарата в пресс-службе не уточнили.

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