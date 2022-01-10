Гордуму Челябинска могут распустить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы в городскую думу Челябинска, запланированные на сентябрь 2024 года, могут пройти досрочно. Как сообщил URA.RU источник в «Единой России», вопрос обсуждается в кулуарах властей региона, в рамках отказа от реформы местного самоуправления (МСУ).

«Федеральный законопроект о публичной власти предусматривает отказ от уровня советов депутатов. В Челябинске речь идет о семи райсоветах, из которых формируется гордума. У властей есть время провести все изменения в областные законы, уставы районов и города до 2024 года. Обсуждается, что это может произойти раньше», — рассказал источник в ЕР.

По словам инсайдера, необходимость провести прямые выборы в гордуму как можно раньше вызвана тем, что три из семи райсоветов — Калининский, Курчатовский и Металлургический — увязли в конфликтах. С ликвидацией райсоветов ситуация стабилизируется. Как отметил источник, надо, чтобы все семь райсоветов и гордума приняли решение о роспуске.

«Пока нет точной схемы, как и когда новый закон будет реализован в Челябинске. Мне даны поручения подготовить предложения и представить их губернатору Алексею Текслеру. Но это станет возможным только после того, как Госдума примет законопроект в третьем чтении, а это произойдет в марте», — заявил URA.RU вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин.

Реформа МСУ в качестве эксперимента была реализована в Челябинске в 2014 году. Горожане выбирают 170 депутатов семи райсоветов, из которых формируется гордума. Каждый район является отдельным муниципалитетом, со своим бюджетом, а глав выбирают депутаты. Ранее советник губернатора Владимир Мякуш заявил URA.RU, что к 2024 году райсоветы будут ликвидированы, а жители будут выбирать гордуму напрямую.

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