Путин подписал закон, реформирующий власть в регионах. Губернаторы не смогут называться президентами

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал закон о региональной власти Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах России. Согласно новым правилам, губернаторы не смогут именовать себя президентами. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нормам, отраженным в законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», губернаторы регионов получают ряд преференций. В частности, они могут избираться более чем на два срока подряд. Президент РФ, в свою очередь, может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям. Срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет.

Законопроект внесли на рассмотрение председатель конституционного комитета Совфеда Андреей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. 14 декабря закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. За законопроект проголосовали 330 депутатов, 89 — против (фракция КПРФ в полном составе), двое воздержались.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах России. Согласно новым правилам, губернаторы не смогут именовать себя президентами. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно нормам, отраженным в законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», губернаторы регионов получают ряд преференций. В частности, они могут избираться более чем на два срока подряд. Президент РФ, в свою очередь, может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям. Срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет. Законопроект внесли на рассмотрение председатель конституционного комитета Совфеда Андреей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. 14 декабря закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. За законопроект проголосовали 330 депутатов, 89 — против (фракция КПРФ в полном составе), двое воздержались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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