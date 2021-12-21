Президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах России. Согласно новым правилам, губернаторы не смогут именовать себя президентами. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно нормам, отраженным в законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», губернаторы регионов получают ряд преференций. В частности, они могут избираться более чем на два срока подряд. Президент РФ, в свою очередь, может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям. Срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет.
Законопроект внесли на рассмотрение председатель конституционного комитета Совфеда Андреей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. 14 декабря закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. За законопроект проголосовали 330 депутатов, 89 — против (фракция КПРФ в полном составе), двое воздержались.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах России. Согласно новым правилам, губернаторы не смогут именовать себя президентами. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно нормам, отраженным в законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», губернаторы регионов получают ряд преференций. В частности, они могут избираться более чем на два срока подряд. Президент РФ, в свою очередь, может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям. Срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет. Законопроект внесли на рассмотрение председатель конституционного комитета Совфеда Андреей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. 14 декабря закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. За законопроект проголосовали 330 депутатов, 89 — против (фракция КПРФ в полном составе), двое воздержались.