В Перми готовится митинг против повышения стоимости проезда

Пермяки готовятся к митингу против цен на проезд Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермские активисты подадут уведомление о митинге против транспортной реформы в городе, в результате которой резко выросла стоимость проезда. До решения властей они намерены выходить с одиночными пикетами к зданиям мэрии и регионального правительства. Об этом URU.RU сообщила член инициативной группы, экс-кандидат в депутаты пермской гордумы Оксана Асауленко.

«Уведомления подадим в ближайшие дни. Но пока они решают, будем пикетировать мэрию и правительство. Новый тариф уже вступил в силу, проезд подорожал и в маршрутках на 10 рублей, и в электричке. Люди почувствовали это на себе, волна возмущения идет», — говорит Асауленко.

В прошлом году власти Перми приняли решение о резком повышении стоимости проезда в общественном транспорте — до 33 рублей. Новый тариф начал действовать с 10 января. Дороже с нового года стал проезд и в электричках. В конце декабря активисты собрали несколько тысяч подписей горожан под обращением против транспортной реформы, которое отнесли в прокуратуру, главе Перми, а также в региональную приемную президента России.

Ранее URA.RU рассказывало, что оппозиция требовала отправить в отставку начальника городского департамента транспорта Анатолия Путина, а также объявить вотум недоверия депутатам, проголосовавшим за повышение стоимости проезда. Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин говорил на это, что социальный всплеск не выйдет дальше социальных сетей.

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