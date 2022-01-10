Городское управление культуры пообещало внеплановую проверку документации по стимулирующим выплатам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учителя школы искусств в Пыть-Яхе намерены пожаловаться губернатору на махинации со стимулирующими выплатами в четвертом квартале минувшего года. Как рассказали на условиях анонимности преподаватели ДШИ, управленческий состав учебного заведения присваивает заслуги по обучению и начисляет себе выплаты за работу, которую фактически выполняет преподавательский состав.

«Кто-то из нас работает с инвалидами, кто-то проводит дополнительную работу: беседы с детьми, подготовку к конкурсам, но она почему-то никак не отражается на стимулирующих выплатах. На заседании комиссии мы узнали, что в документах, по которым нам должны были начислять эти выплаты, не учтена дополнительная работа преподавателей. Вместо этого одна из завучей по воспитательной работе Олеся Лаврентьева приписала себе достижения преподавателя по работе с детьми-инвалидами», — говорит источник.

По словам учителей, завучи начисляют себе премии за работу, которую фактически никогда не выполняли, а преподавателей лишают стимулирующих за работу с контингентом. «Мы вообще не понимаем, как так! У нас не комиссия не по стимулирующим, а комиссия по унижению. Мы печатаем документы за свой счет, потому что в школе этого нет в школе, а нас еще лишают стимулирующих, не выплачивая мизерные надбавки за работу с детьми», — возмущается учитель.

Ранее преподаватели обратились с письмом к руководству комиссии школы искусств, рассчитывающей стимулирующие выплаты, но его отказались рассматривать. «У нас другого выхода нет, поэтому мы хотим привлечь губернатора, чтобы она помогла нам разобраться в ситуации со стимулирующими», — говорят педагоги.

Олеся Лаврентьева, которую педагоги обвиняют в присвоении достижений и стимулирующих выплат одного из преподавателей, на звонок URA.RU не ответила. Начальник управления культуры и спорта администрации Пыть-Яха Екатерина Усова рассказала журналисту агентства, что не владеет информацией по ситуации и обращений от педагогов не получала. «В наш адрес не было обращений от педагогов, но мы обязательно разберемся в ситуации и проведем внеплановую проверку учреждения», — рассказала Усова.

Ранее URA.RU сообщало, что из детского центра Пыть-Яха массово увольняются учителя. По словам источника, им сокращали зарплаты и премии, а из-за конфликта с директором учреждения с 2019 года уволились более 20 педагогов.

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