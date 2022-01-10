Жители ХМАО и Тюмени отравились паленой водкой одного поставщика

10 января 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Контрафактной водкой в Югре торговали из-под полы Фото: Алексей Андронов © URA.RU Паленая водка, которой массово отравились жители ХМАО и Тюменской области в новогодние каникулы, приобреталась у одного поставщика. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В ходе расследования выяснилось, что предприниматель из югорского поселка Кондинское Евгений Никитин во время новогодних праздников приобрел партию контрафакта у поставщика, который сам сейчас проходит по уголовному делу о массовом отравлении жителей в Тюменской области. После того, как запахло жареным, Никитин пытался избавиться от остатков партии контрафакта. Силовики изъяли около 90 бутылок на местной свалке. Еще порядка 300 были обнаружены в лесу. Еще часть алкоголя также была изъята у местных жителей», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что Никитин по-прежнему находится в Тюмени, где с ним проводятся следственные действия местными силовиками. «В Югру также возвращается его отец, на которого и оформлен магазин в Кондинском. Никитин-старший во время новогодних каникул гостил у другого своего сына. Но к нему не будет претензий уголовного плана. Только административный штраф за продажу алкоголя без лицензии», — уточник собеседник агентства. В пресс-службе следственного комитета ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста URA.RU. Ранее URA.RU сообщало о том, что уголовные дела о массовом отравлении жителей ХМАО и Тюменской области суррогатным алкоголем могут быть объединены. В общей сложности от употребления контрафакта погибло 17 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Паленая водка, которой массово отравились жители ХМАО и Тюменской области в новогодние каникулы, приобреталась у одного поставщика. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В ходе расследования выяснилось, что предприниматель из югорского поселка Кондинское Евгений Никитин во время новогодних праздников приобрел партию контрафакта у поставщика, который сам сейчас проходит по уголовному делу о массовом отравлении жителей в Тюменской области. После того, как запахло жареным, Никитин пытался избавиться от остатков партии контрафакта. Силовики изъяли около 90 бутылок на местной свалке. Еще порядка 300 были обнаружены в лесу. Еще часть алкоголя также была изъята у местных жителей», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что Никитин по-прежнему находится в Тюмени, где с ним проводятся следственные действия местными силовиками. «В Югру также возвращается его отец, на которого и оформлен магазин в Кондинском. Никитин-старший во время новогодних каникул гостил у другого своего сына. Но к нему не будет претензий уголовного плана. Только административный штраф за продажу алкоголя без лицензии», — уточник собеседник агентства. В пресс-службе следственного комитета ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста URA.RU. Ранее URA.RU сообщало о том, что уголовные дела о массовом отравлении жителей ХМАО и Тюменской области суррогатным алкоголем могут быть объединены. В общей сложности от употребления контрафакта погибло 17 человек.