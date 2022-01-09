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Уголовные дела об отравлении метилом в ХМАО и Тюмени объединят. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, водка, витрина, алкогольная продукция, прилавок, крепкие напитки, алкоголь
От употребления контрафакта скончались 17 человек Фото:

Уголовные дела об отравлении контрафактным алкоголем в селе Кондинское (ХМАО) и в Тюмени могут объединить в одно производство, обсуждения о возможной связи двух преступлений активно идут среди силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«У следствия есть основания полагать, что отравления суррогатным алкоголем в ХМАО и Тюмени связаны между собой. Все они произошли в одно время и вероятно ядовитые вещества были взяты из одной точки», — рассказал источник.

Ранее силовики сообщали о задержании собственника магазина из Кондинского, который после произошедшего пытался скрыться в областной столице. Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что, по версии следствия, именно владелец доставил партию контрафакта в поселок для продажи, он также добавил, что в крови погибших был обнаружен метанол, который и стал причиной смерти покупателей суррогата. По сообщению департамента здравоохранения ХМАО, еще восемь пострадавших проходят лечение в больницах, состояние двух пациентов врачи расценивают как крайне тяжелое, еще троих как тяжелое. Тюменские силовики же задержали десять человек по подозрению в производстве контрафакта, в областной столице от ядовитой водки марки «Родники Сибири» скончались девять человек.

В управлении следственного комитета по ХМАО не подтвердили версию источника и сообщили, что о связи преступлений говорить преждевременно. «В данный момент проводятся все необходимые следственные действия. Подозреваемый, задержанный в Тюмени, транспортируется в ХМАО для дачи показаний, в ходе допросов следователи будут выяснять, где приобретался опасный алкоголь», — рассказали в пресс-службе. В управлении СКР по Тюменской области также сообщили, что данными о связи отравлений в Кондинском и Тюмени не располагают.

Ранее URA.RU сообщало, что отравления алкоголем в ХМАО и Тюмени расследует Генпрокуратура. Надзорным органам на местах дана задача в максимально короткие сроки обеспечить изъятие контрафактного алкоголя из оборота.

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Уголовные дела об отравлении контрафактным алкоголем в селе Кондинское (ХМАО) и в Тюмени могут объединить в одно производство, обсуждения о возможной связи двух преступлений активно идут среди силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «У следствия есть основания полагать, что отравления суррогатным алкоголем в ХМАО и Тюмени связаны между собой. Все они произошли в одно время и вероятно ядовитые вещества были взяты из одной точки», — рассказал источник. Ранее силовики сообщали о задержании собственника магазина из Кондинского, который после произошедшего пытался скрыться в областной столице. Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что, по версии следствия, именно владелец доставил партию контрафакта в поселок для продажи, он также добавил, что в крови погибших был обнаружен метанол, который и стал причиной смерти покупателей суррогата. По сообщению департамента здравоохранения ХМАО, еще восемь пострадавших проходят лечение в больницах, состояние двух пациентов врачи расценивают как крайне тяжелое, еще троих как тяжелое. Тюменские силовики же задержали десять человек по подозрению в производстве контрафакта, в областной столице от ядовитой водки марки «Родники Сибири» скончались девять человек. В управлении следственного комитета по ХМАО не подтвердили версию источника и сообщили, что о связи преступлений говорить преждевременно. «В данный момент проводятся все необходимые следственные действия. Подозреваемый, задержанный в Тюмени, транспортируется в ХМАО для дачи показаний, в ходе допросов следователи будут выяснять, где приобретался опасный алкоголь», — рассказали в пресс-службе. В управлении СКР по Тюменской области также сообщили, что данными о связи отравлений в Кондинском и Тюмени не располагают. Ранее URA.RU сообщало, что отравления алкоголем в ХМАО и Тюмени расследует Генпрокуратура. Надзорным органам на местах дана задача в максимально короткие сроки обеспечить изъятие контрафактного алкоголя из оборота.
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