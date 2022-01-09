Евгений Куйвашев впервые оказался на крыше екатеринбургской мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев побывал на крыше администрации Екатеринбурга и восхитился панорамой вечернего города. Глава региона напомнил мэру Алексею Орлову, что весной 2021 года тот предлагал открыть башню с часами для посещения горожан.

«Попросил показать мне смотровую площадку городской ратуши. Город у нас красивейший! Настоящая столица! И почему сюда [на крышу] до сих пор не водят экскурсии для всех желающих? Были же планы. Надо сделать», — написал Евгений Куйвашев в Instagram, выложив ролик с увиденным пейзажем. На последних секундах видео в кадре появился и сам мэр Орлов — с ним у губернатора позднее прошла рабочая встреча.

В марте прошлого года Орлов предложил пускать жителей и гостей Екатеринбурга на крышу горадминистрации. Экскурсии, по замыслу мэра, должны водить на башню с часами — там находится смотровая площадка. Эту идею поддержали 93% участников голосования, которое Орлов проводил на своей странице в Instagram.

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