09 января 2022
08 января 2022

Губернатор Куйвашев залез на крышу мэрии Екатеринбурга. И напомнил главе о старом обещании

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок строительства ЕКАД на пересечении с Челябинским трактом. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев впервые оказался на крыше екатеринбургской мэрии Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев побывал на крыше администрации Екатеринбурга и восхитился панорамой вечернего города. Глава региона напомнил мэру Алексею Орлову, что весной 2021 года тот предлагал открыть башню с часами для посещения горожан.

«Попросил показать мне смотровую площадку городской ратуши. Город у нас красивейший! Настоящая столица! И почему сюда [на крышу] до сих пор не водят экскурсии для всех желающих? Были же планы. Надо сделать», — написал Евгений Куйвашев в Instagram, выложив ролик с увиденным пейзажем. На последних секундах видео в кадре появился и сам мэр Орлов — с ним у губернатора позднее прошла рабочая встреча.

В марте прошлого года Орлов предложил пускать жителей и гостей Екатеринбурга на крышу горадминистрации. Экскурсии, по замыслу мэра, должны водить на башню с часами — там находится смотровая площадка. Эту идею поддержали 93% участников голосования, которое Орлов проводил на своей странице в Instagram.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев побывал на крыше администрации Екатеринбурга и восхитился панорамой вечернего города. Глава региона напомнил мэру Алексею Орлову, что весной 2021 года тот предлагал открыть башню с часами для посещения горожан. «Попросил показать мне смотровую площадку городской ратуши. Город у нас красивейший! Настоящая столица! И почему сюда [на крышу] до сих пор не водят экскурсии для всех желающих? Были же планы. Надо сделать», — написал Евгений Куйвашев в Instagram, выложив ролик с увиденным пейзажем. На последних секундах видео в кадре появился и сам мэр Орлов — с ним у губернатора позднее прошла рабочая встреча. В марте прошлого года Орлов предложил пускать жителей и гостей Екатеринбурга на крышу горадминистрации. Экскурсии, по замыслу мэра, должны водить на башню с часами — там находится смотровая площадка. Эту идею поддержали 93% участников голосования, которое Орлов проводил на своей странице в Instagram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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