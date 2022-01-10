Власти РФ выделили на детей сотни миллионов рублей

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин распорядился выделить деньги на путешествия детей Фото:

Российские власти в этом году выделят 500 миллионов рублей на путешествия школьников. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Всего до 2024 года на эти цели планируется направить 3,5 млрд рублей, в 2022 году выделено 500 млн рублей. Деньги позволят регионам компенсировать затраты на организацию поездок», — трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

Главная цель выделения средств — знакомство детей с историей места, где они живут, в рамках небольших путешествий. В 2022 году больше 100 тысяч учащихся 5-9 классов смогут отправиться в поездки, заявил Мишустин. Всего деньги получат 18 регионов, пишет RT. Среди них — Адыгея, Башкортостан, Ставропольский край, Вологодская, Калининградская, Новгородская, Челябинская область и другие субъекты РФ.

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Российские власти в этом году выделят 500 миллионов рублей на путешествия школьников. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. «Всего до 2024 года на эти цели планируется направить 3,5 млрд рублей, в 2022 году выделено 500 млн рублей. Деньги позволят регионам компенсировать затраты на организацию поездок», — трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Главная цель выделения средств — знакомство детей с историей места, где они живут, в рамках небольших путешествий. В 2022 году больше 100 тысяч учащихся 5-9 классов смогут отправиться в поездки, заявил Мишустин. Всего деньги получат 18 регионов, пишет RT. Среди них — Адыгея, Башкортостан, Ставропольский край, Вологодская, Калининградская, Новгородская, Челябинская область и другие субъекты РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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