Власти РФ выделили на детей сотни миллионов рублей

10 января 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин распорядился выделить деньги на путешествия детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти в этом году выделят 500 миллионов рублей на путешествия школьников. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. «Всего до 2024 года на эти цели планируется направить 3,5 млрд рублей, в 2022 году выделено 500 млн рублей. Деньги позволят регионам компенсировать затраты на организацию поездок», — трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Главная цель выделения средств — знакомство детей с историей места, где они живут, в рамках небольших путешествий. В 2022 году больше 100 тысяч учащихся 5-9 классов смогут отправиться в поездки, заявил Мишустин. Всего деньги получат 18 регионов, пишет RT. Среди них — Адыгея, Башкортостан, Ставропольский край, Вологодская, Калининградская, Новгородская, Челябинская область и другие субъекты РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти в этом году выделят 500 миллионов рублей на путешествия школьников. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. «Всего до 2024 года на эти цели планируется направить 3,5 млрд рублей, в 2022 году выделено 500 млн рублей. Деньги позволят регионам компенсировать затраты на организацию поездок», — трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Главная цель выделения средств — знакомство детей с историей места, где они живут, в рамках небольших путешествий. В 2022 году больше 100 тысяч учащихся 5-9 классов смогут отправиться в поездки, заявил Мишустин. Всего деньги получат 18 регионов, пишет RT. Среди них — Адыгея, Башкортостан, Ставропольский край, Вологодская, Калининградская, Новгородская, Челябинская область и другие субъекты РФ.