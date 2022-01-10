Заместитель Лаврова рассказал о переговорах с США

10 января 2022 в 22:06 Размер текста - 17 +

Неприемлемы попытки шантажа со стороны США, сказали в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Переговоры России и США были конкретными и сложными, без попыток обойти острые углы. Прогресса по вопросу расширения НАТО на восток достигнуто не было. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. «Сложилось впечатление, что американская сторона серьезно подошла к переговорам. Они были сложными, глубокими и конкретными. Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Прогресса не переговорах по теме нерасширения НАТО достигнуто не было», — заявил Рябков на брифинге, который транслируется на youtube-канале ТАСС. В ходе встречи не было попыток обойти острые углы, отметил он. По словам представителя МИД РФ, с дальнейшими шагами Россия определится после встречи с НАТО 12 января и 13 января на площадке организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Рябков отметил, что обсуждение гарантий безопасности с США будет под вопросом без продвижения по теме нерасширения альянса и неразмещения вблизи России ракет. В НАТО должны отказаться от освоения территории стран, которые вступили туда после 1997 года, сказал он. «Очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО совершат ошибку и будут действовать в ущерб европейской безопасности. Игра с огнем не в интересах США, нужны радикальные изменения в отношениях России и НАТО. Попытки США и НАТО шантажировать и запугивать Россию неприемлемы, результата они не дадут», — высказался Рябков. По его словам, польза переговоров в том, что стороны впервые обсудили вопросы, которые существовали незримо. Рябков не считает ситуацию безнадежной. Обсуждение с США и НАТО должно проходить в ускоренно режиме, это «полетное задание» для РФ, высказался заместитель министра иностранных дел России. Переговоры США и России по безопасности прошли 10 января в Женеве. Обсуждение состоялось в отделении ООН за закрытыми дверями. Встреча продлилась около 7,5 часа. На ней присутствовали Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, от США была заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры России и США были конкретными и сложными, без попыток обойти острые углы. Прогресса по вопросу расширения НАТО на восток достигнуто не было. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. «Сложилось впечатление, что американская сторона серьезно подошла к переговорам. Они были сложными, глубокими и конкретными. Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Прогресса не переговорах по теме нерасширения НАТО достигнуто не было», — заявил Рябков на брифинге, который транслируется на youtube-канале ТАСС. В ходе встречи не было попыток обойти острые углы, отметил он. По словам представителя МИД РФ, с дальнейшими шагами Россия определится после встречи с НАТО 12 января и 13 января на площадке организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Рябков отметил, что обсуждение гарантий безопасности с США будет под вопросом без продвижения по теме нерасширения альянса и неразмещения вблизи России ракет. В НАТО должны отказаться от освоения территории стран, которые вступили туда после 1997 года, сказал он. «Очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО совершат ошибку и будут действовать в ущерб европейской безопасности. Игра с огнем не в интересах США, нужны радикальные изменения в отношениях России и НАТО. Попытки США и НАТО шантажировать и запугивать Россию неприемлемы, результата они не дадут», — высказался Рябков. По его словам, польза переговоров в том, что стороны впервые обсудили вопросы, которые существовали незримо. Рябков не считает ситуацию безнадежной. Обсуждение с США и НАТО должно проходить в ускоренно режиме, это «полетное задание» для РФ, высказался заместитель министра иностранных дел России. Переговоры США и России по безопасности прошли 10 января в Женеве. Обсуждение состоялось в отделении ООН за закрытыми дверями. Встреча продлилась около 7,5 часа. На ней присутствовали Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, от США была заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.