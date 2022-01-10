Экономист предрек введение продуктовых талонов в России

11 января 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Талоны на еду введут при ускорении роста потребительских цен, считает Руслан Гринберг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России В случае роста потребительских цен российское правительство будет вынуждено вводить продуктовые карточки. Об этом заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. «Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — приводит слова Руслана Гринберга РИА «Новости». Он добавил, что в этом нет ничего плохого. «Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — отметил экономист. Ранее URA.RU сообщало, что советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Офис президента рассматривает введение продуктовых талонов в стране. Он уточнил, что это может произойти из-за подорожания российского газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае роста потребительских цен российское правительство будет вынуждено вводить продуктовые карточки. Об этом заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. «Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — приводит слова Руслана Гринберга РИА «Новости». Он добавил, что в этом нет ничего плохого. «Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — отметил экономист. Ранее URA.RU сообщало, что советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Офис президента рассматривает введение продуктовых талонов в стране. Он уточнил, что это может произойти из-за подорожания российского газа.