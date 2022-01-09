09 января 2022

Советник Зеленского: Украине грозит введение талонов на еду

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Талоны на еду придется вводить из-за подорожания российского газа, считает Олег Устенко Фото:

Офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает введение продуктовых талонов для борьбы с кризисом. Об этом заявил советник украинского главы по экономическим вопросам Олег Устенко.

«В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе „Действие“ (украинский портал госуслуг — прим. URA.RU) — так называемых „продуктовых талонов“, как это практикуется в США», — приводит слова Олега Устенко Vesti.ua.

По его словам, эта идея была вызвана подорожанием продовольствия из-за резкого скачка стоимости российского газа. Советник Зеленского считает, что в тех условиях, в которых находится Украина, снижение или отмена НДС на продукты создаст дополнительный риск для экономики. Устенко подчеркнул, что талоны на еду будут вводиться только в случае необходимости.

Ранее URA.RU сообщало, что на Украине в четыре раза подорожал газ. Депутат Госдумы РФ предрек в 2022 году мировой голод. В «Нафтогазе Украины» сообщили об истощении крупнейшего месторождения газа страны. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал украинскую зависимость от России. Крупнейший украинский маслозавод приостановил работу из-за роста цен на газ, передает RT.

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Офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает введение продуктовых талонов для борьбы с кризисом. Об этом заявил советник украинского главы по экономическим вопросам Олег Устенко. «В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе „Действие“ (украинский портал госуслуг — прим. URA.RU) — так называемых „продуктовых талонов“, как это практикуется в США», — приводит слова Олега Устенко Vesti.ua. По его словам, эта идея была вызвана подорожанием продовольствия из-за резкого скачка стоимости российского газа. Советник Зеленского считает, что в тех условиях, в которых находится Украина, снижение или отмена НДС на продукты создаст дополнительный риск для экономики. Устенко подчеркнул, что талоны на еду будут вводиться только в случае необходимости. Ранее URA.RU сообщало, что на Украине в четыре раза подорожал газ. Депутат Госдумы РФ предрек в 2022 году мировой голод. В «Нафтогазе Украины» сообщили об истощении крупнейшего месторождения газа страны. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал украинскую зависимость от России. Крупнейший украинский маслозавод приостановил работу из-за роста цен на газ, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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