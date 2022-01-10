К 300-летию Перми снимут сериал о доставщике пиццы

На роль доставщика ищут мужчину 33-40 лет среднего телосложения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Перми ищут актера на роль доставщика в веб-сериале «Продавец счастливой пиццы». Сериал снимут к 300-летию Перми. По сюжету, сотрудник, который доставляет заказы, попадает в разные ситуации.

«Для участия в сериале на роль главного героя Сани требуется мужчина 33-40 лет, среднего телосложения, потертой внешности, с огнем в глазах, готовый пробовать новое», — сообщается в instagram-аккаунте проекта happy.pizzamen. Режиссером сериала выступит Алексей Романов.

Также на кастинг приглашают молодого человека и девушку 25-30 лет — на роль актрисы и актера. Ищут мужчину средних лет на роль режиссера, девушку от 20 лет на роль помощницы режиссера и крепкого мужчину на роль кинооператора. У всех приветствуются актерские навыки.