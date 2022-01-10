Директора магазина из Кондинского задержали в Тюмени, он пытался скрыться от следствия Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

Управление МВД по ХМАО опубликовало видео задержания директора магазина поселка Кондинского. Мужчину подозревают в торговле суррогатным алкоголем, которым отравились 16 жителей поселка. Он доставлен в полицию для дачи показаний. Видео размещено на сайте ведомства.

На записи мужчину под руки ведут к отделению полиции. По данным управления СКР по ХМАО, он пытался скрыться от следствия в Тюмени. Также опубликованы кадры с обысков в магазине. В ходе них изъята документы, канистры с неизвестной жидкостью с характерным запахом спирта, они направлены на экспертизу. Исследуются и бутылки, изъятые у потерпевших.

Управление внутренних дел по ХМАО сообщает, что оперативникам удалось установить и задержать продавца суррогата из Тюмени, который продал партию опасного для жизни алкоголя сыну владельца магазина; он также задержан и заключен под стражу. Задержана и продавец, которая реализовывала населению паленый алкоголь, она находится в изоляторе временного содержания.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО и Тюмени 17 человек умерли от отравления алкоголем, все они приобрели паленую водку в магазинах. В селе Кондинском (ХМАО) еще восемь человек пострадали от употребления суррогата. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в Генпрокуратуре. Следователями, по сообщению источников, установлено, что пострадавшие отравились водкой, приобретенной у одного поставщика.

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