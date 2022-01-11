Токаев анонсировал открытие российских вузов в Казахстане

Филиалы ведущих технических вузов РФ откроются в Казахстане, сообщил Касым-Жомарт Токаев Фото: официальный сайт президента Казахстана

Ведущие технические вузы России откроют свои филиалы в Казахстане. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Глава государства подчеркнул, что к 2025 году в стране должны появиться пять филиалов авторитетных зарубежных университетов.

«Злободневным остается вопрос доступности высшего образования. Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов. Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России», — заявил Касым-Жомар Токаев в ходе выступления в мажилисе парламента Казахстана, которое транслируется на youtube-канале «Хабар 24».

Президент поручил создать в республике не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два из них, с техническим уклоном, должны появиться на западе Казахстана. Кроме того, Токаев поручил мажилису уделить внимание целевым грантам на обучение, которые могла бы получать молодежь из густонаселенных регионов страны.

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