«ЛУКОЙЛ» субсидирует перелеты для молодежи и пенсионеров в ХМАО

Скидка на перелеты в 50% действует на тарифы «Минимум», «Оптимум» и «Премиум» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» субсидирует скидку в 50% на авиабилеты авиакомпании Utair из Когалыма в Москву и обратно для молодых людей до 23 лет и пассажиров старше 55 лет. Информация об этом размещена на официальном сайте Utair.

«Utair при поддержке компании „ЛУКОЙЛ“ запустила продажу билетов на 2022 год по маршруту Когалым—Москва—Когалым со скидкой к действующим тарифам в размере 50%. Ей могут воспользоваться молодые люди от 12 до 23 лет и пассажиры старше 55 лет», — говорится в сообщении.

Скидка в 50% действует на тарифы «Минимум», «Оптимум» и «Премиум». Билеты по акционным ценам можно приобрести в кассах авиакомпании.

Ранее URA.RU сообщало, что из тобольского аэропорта запустили новые рейсы в ХМАО. Рейсы будут отправляться еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам.

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