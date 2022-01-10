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«ЛУКОЙЛ» субсидирует перелеты для молодежи и пенсионеров в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, utair, ютейр, ютэйр
Скидка на перелеты в 50% действует на тарифы «Минимум», «Оптимум» и «Премиум» Фото:

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» субсидирует скидку в 50% на авиабилеты авиакомпании Utair из Когалыма в Москву и обратно для молодых людей до 23 лет и пассажиров старше 55 лет. Информация об этом размещена на официальном сайте Utair.

«Utair при поддержке компании „ЛУКОЙЛ“ запустила продажу билетов на 2022 год по маршруту Когалым—Москва—Когалым со скидкой к действующим тарифам в размере 50%. Ей могут воспользоваться молодые люди от 12 до 23 лет и пассажиры старше 55 лет», — говорится в сообщении.

Скидка в 50% действует на тарифы «Минимум», «Оптимум» и «Премиум». Билеты по акционным ценам можно приобрести в кассах авиакомпании.

Ранее URA.RU сообщало, что из тобольского аэропорта запустили новые рейсы в ХМАО. Рейсы будут отправляться еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам.

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Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» субсидирует скидку в 50% на авиабилеты авиакомпании Utair из Когалыма в Москву и обратно для молодых людей до 23 лет и пассажиров старше 55 лет. Информация об этом размещена на официальном сайте Utair. «Utair при поддержке компании „ЛУКОЙЛ“ запустила продажу билетов на 2022 год по маршруту Когалым—Москва—Когалым со скидкой к действующим тарифам в размере 50%. Ей могут воспользоваться молодые люди от 12 до 23 лет и пассажиры старше 55 лет», — говорится в сообщении. Скидка в 50% действует на тарифы «Минимум», «Оптимум» и «Премиум». Билеты по акционным ценам можно приобрести в кассах авиакомпании. Ранее URA.RU сообщало, что из тобольского аэропорта запустили новые рейсы в ХМАО. Рейсы будут отправляться еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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