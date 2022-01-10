«ЛУКОЙЛ» субсидирует перелеты для молодежи и пенсионеров в ХМАО

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» субсидирует скидку в 50% на авиабилеты авиакомпании Utair из Когалыма в Москву и обратно для молодых людей до 23 лет и пассажиров старше 55 лет. Информация об этом размещена на официальном сайте Utair.
«Utair при поддержке компании „ЛУКОЙЛ“ запустила продажу билетов на 2022 год по маршруту Когалым—Москва—Когалым со скидкой к действующим тарифам в размере 50%. Ей могут воспользоваться молодые люди от 12 до 23 лет и пассажиры старше 55 лет», — говорится в сообщении.
Скидка в 50% действует на тарифы «Минимум», «Оптимум» и «Премиум». Билеты по акционным ценам можно приобрести в кассах авиакомпании.
Ранее URA.RU сообщало, что из тобольского аэропорта запустили новые рейсы в ХМАО. Рейсы будут отправляться еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам.
Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» субсидирует скидку в 50% на авиабилеты авиакомпании Utair из Когалыма в Москву и обратно для молодых людей до 23 лет и пассажиров старше 55 лет. Информация об этом размещена на официальном сайте Utair. «Utair при поддержке компании „ЛУКОЙЛ“ запустила продажу билетов на 2022 год по маршруту Когалым—Москва—Когалым со скидкой к действующим тарифам в размере 50%. Ей могут воспользоваться молодые люди от 12 до 23 лет и пассажиры старше 55 лет», — говорится в сообщении. Скидка в 50% действует на тарифы «Минимум», «Оптимум» и «Премиум». Билеты по акционным ценам можно приобрести в кассах авиакомпании. Ранее URA.RU сообщало, что из тобольского аэропорта запустили новые рейсы в ХМАО. Рейсы будут отправляться еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам.