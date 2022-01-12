В Екатеринбурге закроют элитную гимназию

Организовать образовательную деятельность гимназистов планируется на базе нескольких школ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родители учеников гимназии № 99 в Екатеринбурге (Свердловская область) возмущены решением властей распределить детей по разным школам города. Причиной этого стал ремонт, который начнут в гимназии в марте 2022 года. Информация об этом появилась на портале U-mama.

«Сегодня узнали, что точно в 112-ю школу старшеклассников переводят. Дети в ужасе. Наслышаны про школу. Многие думают переводиться в другие школы. Учителя, скорее всего, тоже будут увольняться, по слухам», — написала участница форума.

По словам другого пользователя форума, расстояние до предложенной школы будет занимать больше времени. «Да, и для меня эта школа сейчас край географии. Сейчас ребенок на метро ездит, вышел и немного до школы прошел. А надо будет теперь пересаживаться, ждать маршрутку и еще идти пешком», — посетовал родитель.

«В 99-й учатся не только те дети, которые в трех минутах живут, но и из других, представьте, районов. Дети прошли конкурсный отбор, многие шли к конкретным педагогам, и ездить в пикули нет никакого желания. Если сильные педагоги предпочтут уйти из школы, то и мы вслед за ними», — отметил участник форума.

Как пояснили URA.RU в департаменте образования Екатеринбурга, капитальный ремонт в здании гимназии планируют начать с 25 марта. «На период проведения капитального ремонта здания гимназии №99 Екатеринбурга, начиная с 25.03.2022 года и до его завершения образовательная деятельность гимназистов планируется на базе школ №№77, 112, 136», — сообщиили в ведомстве.

В четвертой четверти 2021/2022 учебного года обучение будет организовано следующим образом:

в школе № 77 будут обучаться ученики параллелей 7—11-х классов;

в школе № 112 — 8—10-е классы;

в школе № 136 — 5—6-е классы.

Ранее в Пермском крае родители учащихся гимназии №17 написали обращение в прокуратуру, к министру образования Пермского края и начальнику департамента образования Перми. Ученики четырех начальных классов гимназии из-за переполненности вынуждены учиться в здании школы №28. Но в январе туда должны прийти ребята из 21-й школы, которую срочно закрывают на капремонт.

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